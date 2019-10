Serialul 'Batwoman' va fi disponibil de marti pe HBO GO

Serialul „Batwoman”, bazat pe personajele create de DC, va fi disponibil pe HBO GO începând de marţi, când vor putea fi urmărite primele două episoade, potrivit news.ro.

Un nou episod al serialului creat de Berlanti Productions în asociere cu Warner Bros Television va fi disponibil în fiecare săptămână.

Pasionată de justiţie şi hotărâtă să spună ce crede, Kate Kane apare pe străzile oraşului Gotham ca Batwoman, decisă să oprească criminalii din oraş.

„Batwoman” îi are în rolurile principale pe Ruby Rose („Orange is the New Black”), Rachel Skarsten („Reign”, „Birds of Prey”, „Imposters”), Meagan Tandy („Survivor’s Remorse”, „Teen Wolf”), Nicole Kang („You”, „The Code”, „Swallow”), Camrus Johnson („The Sun Is Also a Star”, „Luke Cage”), Elizabeth Anweis („9-1-1”, „The Affair”) şi Dougray Scott („Mission: Impossible”).

Kate Kane (Ruby Rose) nu a plănuit niciodată să fie noua justiţiară din Gotham. La trei după dispariţia misterioasă a lui Batman, Gotham este fără speranţă, iar poliţiştii din oraş sunt depăşiţi de găştile de criminali. Apoi apare Jacob Kane (Scott) şi agenţia lui de pază privată, care protejează oraşul folosindu-se de arme şi miliţie. Cu ani în urmă, prima soţie a lui Jacob şi fiica lor au fost ucise într-un schimb de focuri. Acesta şi-a trimis apoi sigura fiică rămasă, pe Kate, departe de Gotham pentru siguranţa ei. După ce a fost exmatriculată de la o şcoală militară şi după ani de antrenament de supravieţuire, Kate se întoarce acasă chiar când gaşca Alice in Wonderland îl ţinteşte pe tatăl ei şi agenţia lui de pază răpindu-i cel mai bun ofiţer, pe Sophie Moore (Tandy).

Deşi s-a recăsătorit cu Catherine Hamilton-Kane (Anweis), Jacob încă se luptă cu pierderea primei familii, în timp ce o ţine pe Kate la distanţă. Pentru a-şi ajuta familia şi oraşul, va trebui să devină ceva ce tatăl ei urăşte, un justiţiar.

Cu ajutorul surorii ei vitrege, Mary (Kang), şi al lui Luke Fox (Johnson), fiul lui Lucius Fox, maestrul tehnologic al întreprinderilor Wayne, Kate Kane va continua, ca Batwoman, moştenirea lăsată de vărul ei dispărut, Bruce Wayne.