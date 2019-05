Serialul care a detronat Game of Thrones si Breaking Bad in topul IMDb

Cernobil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In timp ce multi inca deplang finalul Game of Thrones, o alta productie realizata de HBO si Sky Atlantic i-a cucerit pe fani si a ajuns pe primul loc in topul celor mai votate seriale din istorie pe siteul IMDb. Este vorba despre mini seria Cernobil care incearca sa spuna povestea din spatele tragediei petrecute acum 33 de ani. Productia de televiziune cu actorii Stellan Skarsgard si Jared Harris a primit recenzii stelare si a castigat respectul iubitorilor de seriale care au i-au dat o nota de 9,6 ce o plaseaza pe locul 1 in topul IMDb. Miniseria creata de Craig Mazin a debutat pe 6 mai la HBO. Miniseria, formata din sase episoade, spune povestea tragicului accident nuclear de la Cernobil, dar ...