Serialul care va surclasa producția Game of Thrones. O investiție de jumatate de miliard de dolari

Sezonul final al serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a debutat duminică în toată lumea, fiind considerat unul dintre cele mai de succes și premiate seriale, înregistrând milioane de fani în întreaga lume, însă presa scoțiană anunță că Amazon intenționează să realizeze o producție care își propune să surclaseze succesul GoT.

Filmnow.ro:

Potrivit publicatiei scotiene Daily Record, filmarile pentru serial vor incepe in luna august si vor avea loc in Leith, Edinburgh, Scotia, intr-un vast spatiu de studiouri care a gazduit si echipa "Avengers": "producatorii de la Stapanul Inelelor spera sa finalizeze totul in intervalul august - noiembrie".

Constient de succesul pe care l-ar putea avea un proiect inspirat de scrierile lui J.R.R Tolkien, Jeff Bezos, fondatorul Amazon si cel mai bogat om din lume, a confirmat ca va produce un serial care sa concureze cu "Urzeala Tronurilor". Astfel, "Stapanul inelelor" va reveni la viata pentru o jumatate de miliard de dolari, o suma uriasa daca tinem cont ca trilogia de pe marile ecrane a costat aproape trei sute de milioane. Actiunea serialului se va desfasura inaintea intamplarilor din trilogie, iar mai nou s-a aflat ca mare parte din intriga s-ar putea roti in jurul tanarului Aragorn. (Mai multe detalii AICI

Ziarul Financiar:

Informaţia, primită de Reuters de la surse apropiate discuţiilor din interiorul BCE, arată genul de incertitudini cu care Mario Draghi şi instituţia pe care o conduce se confruntă în condiţiile în care mandatul preşedintelui se apropie de final. Alte presiuni vin dinspre pieţe. Un indicator tehnic al aşteptărilor investitorilor din zona euro privind inflaţia a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Cu alte cuvinte, pieţele pun sub sem­nul îndoielii puterea băncii centrale a zonei euro de a aduce inflaţia la ţintă. De aceea, spun specialiştii, BCE trebuie să îi convingă pe sceptici că este dispusă să folosească noi mijloace de stimulare pentru a accelera creşterea economică a regiunii. Strategii de la Natixis, o bancă de investiţii franceză, cred că BCE va trebui să reia programul de ajustare cantitativă (de achi­ziţii de active) în 2020. S-ar putea acumula, de ase­menea, presiuni politice. Draghi a început să-şi pună, public, semne de întrebare privind indepen­denţă Rezervei Federale americane, cea mai pu­ternică bancă centrală din lume. În plus, retragerea preşe­dintelui BCE va veni odată cu schimbări împor­tante la conducerea instituţiei care ar putea introduce acolo diverse pârghii politice. Până acum, BCE a reuşit să se menţină la distanţă de influenţa po­li­ticului.

Astfel, anul acesta se anunţă unul de mare dramatism , scrie The Economist. Trei dintre cei şase membri ai boardului executiv vor pleca. Printre ei, Draghi şi economistul şef Peter Praet. De asemenea, până la sfârşitul anului, opt dintre cei 19 guvernatori de bănci centrale naţionale din consiliul de politică monetară se vor fi retras. În plus, sfârşitul epocii Draghi, care a durat opt ani, coincide cu alegeri europarlamentare şi cu schimbări în componenţa Comisiei Europene. Preşedintele BCE este numit de Consiliul European, format din şefii de state şi de guverne din UE. Dacă încercările lor de preluare a şefiei CE sau a Consiliului eşuează, francezii şi germanii ar putea căuta să pună la conducerea BCE un conaţional ca premiu de consolare. Germanii ar putea căuta să aducă un alt nordic care se opune politicilor laxe. Astfel de schimbări şi manevre pot altera cursul politicii monetare. Decizii pripite sau neinspirate ar putea însemna şubrezirea apărării în faţa încetinirii economice şi a inflaţiei prea slabe. Statutul greu câştigat al BCE de gardian al euro ar putea ajunge în pericol.(Mai multe detalii AICI

