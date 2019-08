Serialul-documentar 'Familia' (Netflix) - Un film controversat?

”FAMILIA -fundamentalismul si politica americană” - UN FILM CONTROVERSAT?

Netflix a lansat in 9 August serialul-documentar “Familia -fundamentalismul si politica americană”, un film noir, după cum susține chiar regizorul Jesse Moss intr-un interviu recent.

Recunosc că m-a bulversat pentru că pare să se bazeze pe diverse teorii ale conspirației. Si asta m-a determinat să caut articole, cărți, interviuri despre Frăție, sa vorbesc cu câțiva oameni ancorati in politica si religie si să văd cum este prezentat si primit filmul in SUA. Prognosticul criticilor americani este favorabil. Nu este greu de anticipat succesul deosebit al filmului în contextul in care societatea americană se confruntă cu :1) o divizare generată de prezența lui Trump la conducere si a nucleului creștin conservator sau, mai bine zis, ultra-conservator aflat in jurul său; 2) scandaluri sexuale in rândul elitelor politice si universitare; 3) o biserica Evanghelică marcată de nenumărate abuzuri sexuale si fracturată de ideologia LGBTQ+, care este îmbrățisată de tot mai mulți lideri evanghelici; 4) impunerea prin forța legii a agendei LGBTQ+, călcând in picioare libertatea religioasă, libertatea de expresie, credința in valori tradiționale creștine; 5) alimentarea cu teorii ale conspirației privind implicarea Rusiei in afacerile interne ale SUA.

Filmul este regizat sub forma unui documentar care prezintă imagini, interviuri, fotografii, videoclipuri din arhive ( arhivele nu stiu cui?). Regizorul a constriuit serialul-documentar cu ajutorul unor interviuri cu membrii Frăției, aparatori ai grupării si ai liderului ei, Doug COE, care alternează cu Interviurile unor critici ai grupării respective. Acest procedeu face ca filmul să pară credibil pentru cel care îl vizionează.

In mod cert pot fi identificate cel putin doua motive pentru care acest serial a fost lansat acum de Netflix: 1) in curând va începe campania pentru alegerile prezidențiale din SUA din 2020; 2) agenda LGBTQ+.

1.DESPRE CE? DESPRE CINE?

Filmul este despre puterea politică la Washington D.C si presupusa influență a unei grupări religioase creștine secrete asupra establishment-ului de la Casa Albă si in lume. La prima vedere, serialul care are 5 episoade,pare să fie un atac la adresa creștinilor evanghelici, insă pe parcursul lui apar si creștinii ortodocși ruși si creștinii ortodocși români.

Miniseria abordează urmatoarele subiecte : (1) presupusa influență a grupării la Washington - președinție, consilieri, congresmeni , (2) presupusele legături ale grupării cu dictatori/teroriști, (3) relațiile extraconjugale ale unor congresmeni, membri ai Frăției, marturiste public de acestia,(4) fraudele financiare ale unor membri, (5) legătura grupării cu Rusia ( desigur, azi, Rusia e inamicul public numarul 1 al lumii, deși daca ne uitam cu atenție la SUA, asa cum a fost in ultimii 30 de ani, s-ar putea ca percepția sa fie alta decat cea proiectata), 6) presupusa implicare a grupării in Referendumul pentru familie din România si in modificarea legislației privind drepturile LGBTQ+ in Nigeria.

Filmul dezvăluie o grupare religioasă secretă americană alcătuită din adepți ai lui Isus ( “ Frăția” sau “Familia”), cu sediul in Arlington, Virginia, care are ca scop exercitarea influenței in sfera puterii politice. Această grupare a fost inițiată in 1935 de un pastor metodist norvegian care a emigrat in SUA. După o perioadă de timp, in 1969, la conducerea grupării ajunge Doug Coe, care poate fi numit un lider religios global prin influența pe care a avut-o asupra liderilor lumii din 1969 până in 2017, când a decedat. El este personajul central in jurul căruia este construită narațiunea filmului. Gruparea ajunge in sfera de influență de la Casa Albă in timpul președinției lui Eisenhower, in 1935, când lansează evenimentul “Mic dejun cu rugăciune”, devenit tradiție. Modelul Micului dejun cu rugăciune s-a răspândit in lume astfel că acest eveniment este organizat azi de parlamentarii cu conexiuni in Frăție in Parlamentele multor state din lume.

Presupusul Scop al grupării, așa cum este prezentat in film: penetrarea zonelor de putere politică la nivelul statelor prin numirea unor membri ai săi in poziții cheie. Membrii grupării susțin că scopul este consilierea spirituală a liderilor politici si orezentareamrsajului lui Isus. Pentru atingerea acestui scop, gruparea construieste contacte cu musulmani, hinduisti, budiști, evrei, creștini de confesiuni diferite - catolici, ortodocși, evanghelici- dictatori, infractori condamnați pentru crime, spionaj, fraude financiare. Membrii săi sunt congresmeni, parlamentari, funcționari /șefi/fosti șefi in CIA, Armata, moguli media, lideri religioși creștini.

Într-un interviu acordat în LA Times în 2002, Doug Coe a explicat că misiunea grupului său a fost crearea unei „familii de prieteni globali, răspândind mesajul lui Isus către persoanele aflate în poziții de putere”. El a mai spus că organizația sa s-a adresat conducătorilor mondiali de toate credințele, în speranța că mesajul pozitiv va fi recepționat de lideri și, în cele din urmă, îi va ajuta pe cei săraci. „Oamenii care sunt implicați în această asociere din întreaga lume sunt cei mai răi și cei mai buni”, a spus Coe. „Unii sunt despoți. Alții sunt complet religioși. Puteți găsi ce doriți să găsiți. ”.

Scopul micului dejun cu rugăciune prezentat de regizor in film: crearea unei trambuline pentru saltul in poziții importante in sfera puterii politice, stabilirea de contacte, relații, oportunități de “afaceri” politice, comerciale, financiare. Membrii grupării susțin că scopul este transmiterea mesajului despre Isus Hristos. Cert este că La micul dejun cu rugăciune de la Casa Albă nu ajunge oricine si oricum. Se poate ajunge doar cu “invitație”. Esti selectat de membrii Frăției sau de cei care au conexiuni cu ei. Criteriile de selecție nu sunt publice, insa, in mod cert, persoana invitata trebuie sa prezinte interes pentru Frăție.

Cuvântul-cheie al grupării, prezentat in film : “Isus”. E un fel de cuvânt “magic” cu ajutorul căruia gruparea Creează punți de legătură sau contacte cu dictatori/teroriști, infractori, oameni lipsiti de integritate morala sau cu o integritate pătată.

Deviza 1. : “Isus plus nimic”. Deviza 2. Iubire, care poate crea punți de legătură intre oameni, indiferent de credința pe care o au si indiferent de faptele comise.

Un loc important este alocat legăturii cu Romania. In episodul 4 Apare un interviu cu dl Ben Oni Ardelean, apar imagini cu dl. Iohannis decorând un senator american, Robert Aderholt, membru al Frăției, care a veinit in Romania inainte de referendum, intalnindu-se de doua ori cu Marian Munteanu, apare un interviu luat acestui senator de Mihai Gâdea, preluat de la Antena 3, apar imagini cu un fragment din predica unui preot ortodox, imagini de la Referendumul pentru familie si apare menționat numele lui Marian Munteanu, care s-a întâlnit cu senatorul american.

2. (DESPRE) CE NU SE SPUNE IN FILM?

a) Despre HIllary Clinton

In film nu se pomenște aproape nimic despre relația lui Doug COE cu familia Clinton. In preajma ultimelor alegeri prezidențiale din SUA au apărut multe articole in care Doug Coe a fost prezentat drept mentorul spiritual al lui Hillary Clinton, susținătoarea drepturilor LGBTQ+.Totodată, se pare că o parte importantă din cadrul grupării, in frunte cu Doug Coe, a susținut-o pe Hillary la ultimele alegeri prezidențiale, fiind planul B, planul A fiind varianta Jeb Bush, care s-a “defectat”.

Deși a refuzat in mod repetat să vorbească public despre realția cu mentorul său spriritual, în memoriile sale, Hillary Clinton îl descrie pe Doug Coe:”[El] este un îndrumător spiritual cu adevărat iubitor. . . Doug Coe a devenit o sursă de forță și prietenie”. La un moment dat, insa, Hillary a trăit o situație stânjenitoare când Maica Tereza, vorbitorul principal la Micul dejun cu rugăciune la Casa Alba, a condamnat legislația pro-avort din SUA, susținută de fosta prima doamnă.

Este lesne de înțeles de ce nu se face referire la Hillary Clinton!

b) Despre lista integrală a membrilor si prietenilor Frăției

Pe lângă republicani sunt si democrați - aripa de dreapta sau conservatoare din rândul Democraților. Apoi, pe lista au fost la un moment dat procurori generali ai SUA, șefi ai CIA ( exista publicata pe internet pe anumite surse chiar o scrisoare adresată de Vereide, fondatorul grupării -prieten foarte apropiat al lui Heinrich Himmler-șefului CIA, intr-un anumit context), șefi ai US NAVY,judecatori, directori de mari companii. De asemenea, nu se menționează că unii dintre membrii Frăției au fost/sunt masoni, inclusiv fondatorul Abraham Vereide. Data fiind viziunea lui Doug Coe, prezenta masonilor in rândul Frăției sau Familiei nu trebuie să suprindă pe nimeni.

c) Despre membri cu integritate neștirbită, adevărați eroi ai credinței si despre Bill Clinton

In film nu sunt prezentați membri ai Frăției cu o integritate morală nepătate, adevărați eroi ai credinței, ci doar câțiva congresmeni ( vreo 3) “pătați”. Insa infidelitatea sau imoralitatea sexuală si coruptia materială nu există doar in sânul dreptei conservatoare, ci si in sânul stângii, al neoliberalilor. Dar este omisă o astfel de prezentare. Si asta decredibilizează filmul, mai ales acum, in contextul scandalurilor sexuale care au afectat elita politica si universitară din SUA, o dată cu arestarea lui Epstein. Desigur, unii pot dormi liniștiti dupa moartea lui Epstein. A propos, nu exista nicio legătura intre Doug Coe si Epstein. Dar poate ca s-ar fi “imaginat” o astfel de legătura, dacă dezvăluirile despre rețeaua lui Epstein ar fi fost făcute inainte de finalizarea documentarului.

Nu stiu dacă sunt sau nu de apreciat oamenii ăia politici care si-au mărturisit public, in conferințe de presa, adulterul comis, dar Incerc să imi amintesc de vreun exemplu de demnitar român care să fi procedat la fel. Nu imi vine in minte niciunul. Desigur, demnitarii americani nu le-au cerut iertare lui Dumnezeu si soțiilor, in public, dar asta nu înseamnă că nu au facut-o in privat. Presa vremii le-a cerut public sa demisioneze, nefiind multumiți cu mărturisirea publica a “pacatului”, insa nu au demisionat.

In contextul pacatului adulterului al unor membri ai Frăției este evidenta o omisiune intenționată in film. Nu e prezentat niciunde in film “pacatul adulterului” fostului președinte Bill Clinton, despre care aflam acum, o data cu dezvăluirea tabloului deținut de Epstein ( Clinton imbracat in rochie albastra si pantofi roșii), ca s-ar putea sa nu fi fost “bărbat”, si, in cazul asta, ar avea sens o posibila înscenare a scandalului sexual.

d) Despre Doug Coe si Predica lui din 1989 in fata Navigatorilor

Doug Coe este licențiat in Matematica si Fizica. Prin urmare, este un om de știință.

A fost o figura discretă toată viața lui. Asa se explica raritatea interviurilor lui. Insa in cartea “Chicken Soup for the soul : Bill Graham and Me”, Doug Coe descrie intalnirea lui cu Isus, la vârsta de 14 ani, in cursul unei predici a lui Billy Graham, mărturisind ca atunci a inceput să se întrebe despre credinta din mintea lui, nu din inima lui. Billy Graham a fost de atunci mentorul lui iar la Micul dejun cu rugăciune a fost in mod constant vorbitorul principal. De asemenea, descrie in cartea sa Întâlnirile cu liderii lumii si personalități din industria muzicală si media.

Filmul prezintă cateva secvențe din predica lui Doug Coe din 1989. Este singura predica ce a fost facuta publica, in 4 parti (aproximativ 40 de minute in total), cu acordul lui Doug Coe. Astfel ca secvențele sunt scoase cumva din contextul predicii pentru a cădea mănușa scenariului.

Intr-adevăr, Doug Coe face trimitere la naziști si fasciști pentru a demonstra puterea si trainicia acelor organizații prin unitate, loialitate, angajament, sugerând ca numai asa poate avea succes o frăție in implementarea viziunii sale. Apoi, poate surprinde evocarea de catre Doug Coe a figurilor unor dictatori ai vremii de atunci, insa o face in contextul in care arata ca oricine poate veni la Isus, asa cum este. Totodata susține ca daca vreun membru al Frăției ar “cădea”, ceilalți nu ar trebui să il judece, ci să il ajute să se ridice.

Fără a intra in probleme teologice, mai ales in contextul prezentării trunchiate a învățăturilor lui Doug Coe, as vrea să spun următoarele lucruri despre adevarata intalnire a oricărui om cu Isus :1) produce transformare minții ( metanoia), a caracterului si a vieții; 2) căderea este urmată întotdeauna de pocăință, regret, cererea d iertare înaintea lui Dumnezeu, cererea de iertare înaintea celui care i-a greșit si decizia de a nu mai păcătui; 3) iubirea atinge inimile si viețile pacatosilor si a celor care nu il cunosc pe Isus numai daca este propovăduită împreună cu Adevărul. Isus a spus de fiecare data cand s-a întâlnit cu vreun păcătos pe care l-a eliberat/vindecat: “Du-te si nu mai păcătui!”. Dacă aceste lucruri nu sunt vizibile, nu poti spune că un om s-a întâlnit cu Isus, cu atât mai mult sa fie un adept al lui Isus. 4) Isus isi dezvăluie identitatea chiar si păgânilor ( a se vedea intalnirea Lui cu femeia samariteanca, “necurată” in ochii evreilor, dar totuși o femeie păgână cu demnitate in ochii lui Isus);5) Isus a stat departe de liderii politici si religioși, insa atunci cand i-a întâlnit le-a dat pe față faptele si motivația-ceea ce i-a atras moartea-sau i-a provocat sa mediteze la Adevar. Inainte de a se înaltă la Cer a trasat apostolilor o Misiune: de face ucenici in întreaga lume, chiar si in rândul politicienilor.

e) Despre Mircea Geoana si alti romani care au participat sau nu de-a lungul vremii la Micul dejun cu rugăciune la Casa Albă

In film este prezentat un interviu al lui Bem Oni Ardelean care recunoaște legătura sa cu Frăția. Insa nu este singurul politician cu conexiuni in Frăție.

In 2003, Mircea Geoana a fost invitat la Mivul dejun la Casa Albă, unde a participat si secretarul general al NATO. Nu stiu ca Mircea Geoana sa fie evanghelic. De atunci participă in fiecare an. Absolut intamplator, anul acesta a primit funcția de adjunct al secretarului general al NATO.

Nu se spune ca Marian Munteanu nu este evanghelic, ci ortodox, apropiat al lui Doug Coe.

Nu se spune nimic despre alti politicieni ( ortodocși ei evanghelici) care au participat la Micul dejun la Casa Albă. Sunt publice informațiile in presa vremii. Nu se mentioneaza persoana care le-a facut invitația.

In contextul Refenedumului pentru familie si a prezentei in Romania in preajma referendumului a unui congressmen american, membru al Frăției, nu se dezvăluie faptul ca nu toti liderii religioși evanghelici au susținut referendumul, nu toti politicienii invitati la Micul dejun in SUA au susținut referendumul pentru familie, nu se dezvăluie faptul ca președintele Iohannis, care l-a decorat pe congresmenul Robert Aderholt, nu a susținut public referedemul ( ca in secret nu stim cum a votat).

Nu se spune nimic despre implicarea lui Peter Costea in Referendumul pentru familie, susținut puternic de evanghelici si ortodocși tocmai din acest motiv.

Nu se spune nimic despre faptul ca Anul acesta, in Februarie, in Romania a apărut stirea ca Liviu Dragnea este invitat la Micul dejun la Casa Albă. La scurt timp a apărut o alta știre: invitația a fost anulată. Probabil ca filmul fusese finalizat in Februarie.

III. CONTROVERSE

1. Daca Frăția a influențat establishment-ul American, atunci nu se împaca viziunea lui Doug Coe - ca trebuie sa ii iubești pe musulmanii si dictatori- cu decizia președinților SUA de a interveni militar in zonele din Libya, Irak si Siria. Desigur, se si iubeau de vreme ce faceau si afaceri impreuna. Aceeași întrebare se ridica si cu privire la fosta Yugoslavie. Inteleg ca acolo ii iubeau pe musulmani si ii urau pe creștinii ortodocși din Serbia? Insa nu apare si acest conflict in film.

2. Daca Frăția a influențat establishment-ul american prin modificarea legislație, asa cum se susține in film, de ce agenda LGBTQ+ este aplicată cu succes iar creștinii de toate confesiunile din SUA, CANADA, UK si alte state europene sunt condamnați pentru “discursul urii”,”homofobie” si “transfobie”? De ce ideologia LGBTQ+ se impune cu forța legii urmărind sa elimine orice urmă de valoare crestina din societatea americană?

3. Controverse privind Romania: 1) inițiativa definirii familiei in noul Cod civil si a interdicției privind recunoașterea căsătoriile gay ( care va fi înlăturată De CEDO prin hotararea pe care o va da in cauzele aflate pe rol acum impotriva României) a avut-o Peter Costea, asa cum a susținut intr-un interviu, publicat si in cartea The Global Right Wing and the Clash of World Politics (Cambridge Studies in Contentious Politics (2012), a lui Bob Clifford, sau nu? 2) Refendumul pentru familie a fos inițiat de Peter Costea, care nu apare deloc menționat in film, sau de Frăție si Ben Oni Ardelean?Acesta din urma declara in interviu ca a spus Frăției ca in Romania se va organiza un referendum. Asta inseamna ca nu a fost inițiat de Frăție. Si atunci nu se poate susține teza ca Frăția modifica legislația interna a statelor in materia drepturilor LGBTQ+. Nu apar menționate niciunde in film numele lui Papahagi si Neamțu. Pare că Ben On Ardelean a avut aportul decisiv la organizarea referendumului pentru familie. E drept ca nu stiu daca Papahagi sau Neamtu au fost invitati vreodată la Micul dejun cu rugăciune.

IN LOC DE CONCLUZII

Vin alegerile prezidențiale si in Romania si in SUA. Identitatea religioasă si identitatea sexuala determina formarea a două mase electorale cu miză deosebit de importantă pentru politicienii de stânga si de dreapta. Manevrarea acestor mase a inceput demult in Romania Si in SUA. Si nu o fac doar cei care controleaza MASS-media si tehnologia informației, ci si politicienii si liderii religioși.

In Romania se cunosc deja candidații cu profilele lor. Un rol important il va juca masa votanților de la referendumul pentru familie. Oare acest referendum a fost gândit de La bun inceput ca o masa de manevra, ca un proiect politic de viitor ( alegeri)? Am văzut deja că un fost candidat la euro-parlamentare si-a permis să le facă recomandări si sa spună cu cine să nu voteze. Motivul principal : pozitia lor la referendumul pentru familie. Asta înseamnă că se erijează deja in lider care folosește referendumul pentru familie. Si asta dezvăluie multe....pentru cei care Încearcă sa deslușească jocurile puterii ....

In SUA, se pare că alegerile vor fi intre Trump si Biden. Amandoi cu probleme.

In ambele cazuri, indiferent ca ne place sau nu, religia sau, mai degrabă, liderii religioși vor avea o influență hotărâtoare. Este posibil ca Electorii să nu aleagă neapărat pentru că le place un candidat, ci pentru că se vor gândi la pericolul real al îngrădirii libertăților lor de exprimare, de gândire, religioase in...ceea ce se cheamă “democrație”. De aici si marele pericol al extremelor...

____

Comentariu preluat cu acord de pe pagina de Facebook a autoarei, avocat Lavinia Tec