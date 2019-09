Serialul 'Game of Thrones' a castigat 10 trofee Creative Arts Emmy

Serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, producţie HBO, a fost recompensat cu 10 trofee Creative Arts Emmy, la gala care a avut loc în acest weekend la Microsoft Theater din Los Angeles, potrivit The Hollywood Reporter, scrie news.ro.

The Academy of Television Arts & Sciences a acordat premiile Creative Arts Emmy 2019 pe parcursul a două nopţi, sâmbătă şi duminică.

„Game of Thrones” a primit duminică cele zece trofee, însă nu a fost câştigător la toate categoriile la care a fost nominalizat. Serialul a primit 32 de selecţii anul acesta. Producţia a fost premiată pentru distribuţie, montaj şi costume, între altele.

Între câştigătorii de duminică s-au numărat Jane Lynch şi Luke Kirby, care s-au impus la categoriile „outstanding guest actress” şi „outstanding guest actor” într-un serial-comedie, pentru „The Marvelous Mrs. Maisel”, în timp ce Cherry Jones şi Bradley Whitford au câştigat trofeele categoriilor „outstanding guest actor” şi „outstanding guest actress” într-un serial-dramă, pentru „The Handmaid's Tale”.

Citește și: Cristian Marian Olteanu, consilier general: Bucureștiul trebuie să își conserve patrimoniul său cultural

Sâmbătă, câştigători au fost, între alţii, programele „Queer Eye” (Netflix), „Anthony Bourdain Parts Unknown” (CNN), documentarele „Leaving Neverland” (HBO, Channel 4, Amos Pictures), „Our Planet” (Netflix) şi RuPaul cu „Drag Race”.

Documentarul „Free Solo” (National Geographic) a primit 7 premii, la egalitate cu miniseria „Chernobyl” (HBO). „The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Studios) a câştigat în total 6 trofee.

Filmul „Springsteen on Broadway” (Netflix) a fost desemnat câştigător la categoria „best directing for a variety special”, însă a pierdut la categoria „outstanding variety special” în faţa „Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool” (CBS). Astfel, Springsteen nu a obţinut statutul de EGOT (premiile Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

Beyonce şi filmul concertului ei „Homecoming” (Netflix) nu au primit niciun premiu. Cel mai bun program animat a fost desemnat „The Simpsons - Mad About the Toy" (Fox).

Între cei care au înmânat premii sâmbătă şi duminică s-au aflat Roy Choi, Jon Favreau, Jeff Goldblum, Marie Kondo, Lisa Kudrow, Derek Hough, Wanda Sykes, Will Arnett, W. Kamau Bell, Terry Crews şi Nick Kroll, Laverne Cox, Rachel Bloom, Neil Patrick Harris, Natasha Lyonne, Olivia Munn, Patton Oswalt şi Jane Seymour.

Cea de-a 71-a ceremonie de acordare a premiilor prin care Television Academy recompensează cele mai bune producţii pentru televiziune va avea loc pe 22 septembrie, la Los Angeles.