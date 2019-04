Serialul „Game of Thrones”, cu peste 45 de premii Emmy, revine dupa aproximativ doi ani. Ultimele sase episoade, incepand de duminica - VIDEO

Al optulea şi ultimul sezon al producţiei HBO „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones” va fi lansat duminică seară, în Statele Unite, după cea mai îndelungată pauză din serial, 1 an şi 9 luni. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Regizat de Miguel Sapochnik şi David Nutter şi creat de David Benioff şi D.B. Weiss, sezonul final cuprinde şase episoade, cu durată diferită. Sezonul al optulea şi ultimul al serialului „Game of Thrones" va debuta în România luni dimineaţă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Numărul total al episoadelor serialului este de 73, inclusiv cele din ultimul sezon. Ele au fost conduse de 19 regizori. Dintre cele mai importante 330 de personaje din primele şapte sezoane, 186 au murit. Serialul, lansat în urmă cu opt ani, a primit până în prezent 132 de nominalizări la premiile Emmy şi 47 de trofee. Producţia a primit şase nominalizări la Globurile de Aur, iar actorul Peter Dinklage a primit un trofeu pentru rol secundar. De altfel, el a jucat şi în cele mai multe episoade ale serialului, 67. „Game of Thrones” spune povestea a nouă familii nobile care se luptă pentru a controla tărâmurile fictive Westeros, în timp ce un duşman vechi revine după o perioadă de latenţă de mii de ani. Din distribuţie fac parte Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage şi Lena Headey. Deşi serialul se încheie, HBO are în prezent mai multe proiecte legate de universul „Game of Thrones". Reţeaua a comandat deja un prequel scris de Jane Goldman. Acţiunea acestuia va avea loc cu câteva sute de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones". Lungmetrajul documen ...