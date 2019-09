Serialul „Game of Thrones”, marele castigator al galei Creative Arts Emmy

GOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, productie HBO, a fost recompensat cu 10 trofee Creative Arts Emmy, la gala care a avut loc in acest weekend la Microsoft Theater din Los Angeles, potrivit The Hollywood Reporter. The Academy of Television Arts & Sciences a acordat premiile Creative Arts Emmy 2019 pe parcursul a doua nopti, sambata si duminica. „Game of Thrones” a primit duminica cele zece trofee, insa nu a fost castigator la toate categoriile la care a fost nominalizat. Serialul a primit 32 de selectii anul acesta. Productia a fost premiata pentru distributie, montaj si costume, intre altele. Un al doilea serial prequel „Game Of Thrones”, in pregatire Intre c ...