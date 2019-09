Serialul "Lord of the Rings" va fi filmat in Noua Zeelanda si va fi cel mai scump din istorie

lord of the rings google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Amazon Studios va filma noul serial "Stapanul Inelelor" in Noua Zeelanda, tara in care regizorul Peter Jackson a turnat productiile originale "Lord of the Rings" si "Hobbit", si care a castigat in defavoarea Scotiei, aceasta fiind cea mai scumpa productie de televiziune din istorie, potrivit The Guardian. Filmat pentru 1,3 miliarde de dolari neozeelandezi (660 de milioane de dolari), productia serialului este programata sa inceapa in lunile urmatoare in trei situri de-a lungul orasului Auckland, in Insula de Nord. Capitala Wellington a fost luata in considerare, dar s-a renuntat la ea din cauza faptului ca studiourile au fost ocupate integral de regizorul James Cameron, ...