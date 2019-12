Serialul "The Simpsons" a primit cele mai multe nominalizari la premiile Sindicatului Scenaristilor Americani (WGA)

Serialul "The Simpsons" a fost nominalizat la trei categorii ale premiilor Sindicatului Scenariştilor Americani (Writers Guild of America), urmat de producţiile "Bob’s Burgers", "The Crown", "Dead to Me", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Pen15", "Russian Doll", "Succession", "Veep" şi "Watchmen", cu câte două nominalizări, potrivit Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "The Simpsons" (Fox), care a fost difuzat prima dată în 1989, a primit nominalizări pentru episoadele "Go Big or Go Homer", "Livin’ La Pura Vida" şi "Thanksgiving of Horror". Bob's Burgers", produs de Fox, care a câştigat premiul WGA pentru cel mai bun serial animat în 2018, a primit anul acesta nominalizări pentru episoadele "Bed, Bob & Beyond" şi "The Gene Mile". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "The Marvelous Mrs. Maisel", produs de Amazon Prime Video, care a câştigat premiul WGA pentru cel mai bun serial de comedie la începutul acestui an, a primit nominalizări la categoriile "cel mai bun serial de comedie" şi pentru episodul "It's Comedy or Cabbage", cu un scenariu scris de Amy Sherman-Palladino. Cel de-al şaptelea şi ultim sezon al serialului "Veep", care a câştigat de trei ori în trecut premiul WGA pentru cel mai bun serial de comedie, a fost nominalizat încă o dată la această categorie, dar şi pentru episodul său final, intitulat "Veep", scris de coordonatorul show-ului, David H. Mandel. "Pen 15" (Hulu), o producţie a platformei online Hulu, şi "Russian Doll" au fost nominalizate fiecare la categoriile "cel mai bun serial de comedie" şi "cel mai bun serial nou". "Watchmen" (HBO) a primit nom ...