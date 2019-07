Servicii Publice Iasi SA lucreaza la foc continuu in mai multe zone ale orasului - FOTO

Lucrari Servicii Publice SA 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatii Servicii Publice SA efectueaza mai multe lucrari pentru amenajarea sau intretinerea spatiilor verzi din municipiul Iasi. Ieri, pe Bulevardul Chimiei, mal drept, s-au efectuat mai multe operatiuni de asternere a pamantului vegetal in vederea plantarii de gazon si arbori. Servicii Publice SA lucreaza si pe conditii de ploaie, concret, marti, s-au putut planta arbori in jurul parcului ''Stefan Propopiu'' din cartierul Dacia. In alta ordine de idei, angajatiii primariei Iasi intervin astazi pentru intretinerea spatiilor verzi aferente pietonalului Stefan cel Mare si Sfant. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...