SERVICIILE AU SCAPAT DE SUB CONTROL – Un avocat cere control la sange asupra serviciilor de informatii din Romania

Cele sapte servicii secrete autohtone sunt un cancer pentru Romania, iar dimensiunile si mai ales bugetele lor trebuie reduse drastic, sustine avocatul Dan Chitic, care pledeaza pentru comasarea tuturor acestora intr-un singur Serviciul Roman de Informatii. De asemenea, acest nou SRI este necesar sa fie demilitarizat si controlat mult mai strict de catre Parlament, afirma Chitic intr-un mesaj publicat pe duminica, 14 iulie 2019. In acest sens, Dan Chitic citeaza un articol din 2014 publicat de jurnalistul Ovidiu Davidescu pe Riscograma.ro, referitor la bugetul urias al SRI si la ponderea agentilor secreti in populatia Romaniei, in comparatie cu situatia altor servicii de informatii din tari ale NATO. In acelasi m ...