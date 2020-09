Serviciile de informatii din SUA sustin ca Iranul ar vrea sa razbune uciderea generalului Soleimani asasinand o ambasadoare americana

Iranul planuieste sa o asasineze pe ambasadoarea Statelor Unite in Africa de Sud, Lana Marks, drept razbunare pentru uciderea generalului Qassem Soleimani. Informatia apare in rapoarte ale serviciilor americane de informatii, iar in operatiune ar fi implicata ambasada Iranului din statul african, arata digi24.ro, care citeaza publicatia Politico, care citeaza, la randul sau, oficiali guvernamentali care au avut acces la aceste rapoarte.