Serviciu de muzica, lansat de Amazon. Valoarea actiunilor de la concurenta, in scadere  

Informatia ca Amazon.com va lansa un serviciu de muzica sustinut de publicitate, a avut ca efect imediat scaderea actiunilor Spotify Technology cu 4%, transmite Reuters. Serviciul gratuit de muzica ar urma sa fie oferit prin intermediul dispozitivelor Echo, potrivit unui articol publicat de Billboard, care a precizat ca acesta ar putea deveni disponibil in aceasta saptamana. Pana acum, gigantul de comert electronic oferea serviciul Prime Music in cadrul abonamentului Amazon Prime, la un pret de 119 de dolari pe an. Amazon Prime mai ofera furnizarea si accesul gratuit la serviciul Prime Video. Jeff Bezos ii provoaca pe rivalii Amazon: Cresteti salariile minime In plus, compania vinde abonamente la A ...