Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta: Astazi se vor semna protocoalele de colaborare pentru deschiderea punctelor de lucru sezoniere

Din perspectiva noastră, toți cetațenii județului Constanța trebuie să beneficieze de aceeași calitate a serviciilor pe care instituția noastra le oferă, iar unul dintre principalele criterii de performanța il constituie timpul de ajungere la solicitare, transmite SAJ Constanța.

Astăzi, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța va avea loc semnarea protocoalelor de colaborare pentru deschiderea punctelor de lucru sezoniere din Comuna Crucea, Comuna Adamclisi și Comuna Amzacea.Deschiderea acestor puncte de lucru face parte din strategia de dezvoltare a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța și nu ar fi fost posibilă fără implicarea reprezentanților din aceste unități administrativ-teritoriale. Distribuirea cât mai uniformă a substațiilor de ambulanță si a punctelor de lucru in județ, facilitarea accesului cât mai rapid a pacientului critic la unitațile sanitare existente este o prioritate strategică a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța care are ca beneficiar final - pacientul.Aceste decizii, care au la bază doar fundamente de natură operativă, țin cont de poziționarea acestor localități in raport cu DN 2A, DN 3 si DN 38 ( zone cu risc de accidente rutiere ) și impun necesitatea redistribuirii echipajelor medicale de urgență prespitalicească astfel incât afirmația “ Viața are prioritate” să se materializeze prin optimizarea timpilor de ajungere la caz și să se incadreze in normele legale in vigoare.„Un alt aspect de care s-a ținut cont in acest demers, acum la inceput de sezon rece, sunt amintirea drumurilor greu practicabile din anii anteriori, fapt care se poate răsfrange in timpul de ajungere la pacient. Înființarea acestor puncte de lucru are ca scop preîntâmpinarea acestui potențial impediment. De asemenea, toată această redistribuire a echipajelor a fost gândită si in coroborare cu ISU Dobrogea, avand in vedere ca asistența de urgență la nivelul Județului Constanta este asigurată de echipajele de ambulanță SAJ si echipajele SMURD.Suntem constienți că necesarul de echipaje de ambulanță pentru Județul Constanța este mult mai mare decât ne putem permite în acest moment, chiar si in contextul reînnoirii parcului auto, și ca atare, această strategie de redistribuire cât mai echilibrată a resurselor mobile existente a fost vazută ca o soluție viabilă, benefică, in concordanță cu obiectivele instituției noastre, dar si cu nevoile cetățenilor. Toate aceste realizări sunt rezultatul unor grupuri de lucru interinstituționale care au ca principal obiectiv dreptul la ocrotirea sănătății, precum si dreptul la viață, drepturi garantate constituțional”, se mai arată în comunicatul transmis de SAJ Constanța.