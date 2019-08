Serviciul de stare civila Constanta. Publicatii de casatorie 13 august 2019

Prezentăm cuplurile care s-au hotărât să îşi unească destinele în ultima perioadă şi le urăm „casă de piatră“!



Facem precizarea că informaţiile sunt publice şi au fost preluate de pe site-ul primăriei Constanţa.

Potrivit art. 283 - „publicitatea declaraţiei de căsătorie“, din legea 287/2009,

„(1) în aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.

(2) extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.“

Zaharia Valentin – Sima Daniela AndreeaVizireanu Ioan Iulian – Luo YingSjőgren Johan Per- Åke – Stanciu Luiza RominaAlbişoru Cristian – Pînzaru SilviaDima Antonio – Ion Ervilia AndreeaGreblă Alexandru Marian – Mândră Daniela BiancaBuga Laurenţiu – Pomadis NicoletaTudose Adrian Ionuţ – Ivanov AlexandraRuca Andrei Cristian – Ianuş Simona FlorianaCalagi Dincă - Chifan Dusu LaviniaPădureţ Mihai Cristian – Mihalache Carmen VasilicaStere Sorin Marian – Iordache AlexandraArbănalu Adrian – Dumitrache Roxana RamonaMarin Marius Cosmin- Burhai RalucaŞerban Robert Iulian – Ioniţă RozalinPonticu Alexandru Georgian – Bariz ValentinaBechiş Ercin – Luca Oana AlinaSalim Ersan – Osman GülüLivadariu Ion Sebastian – Comăniţă AndreeaPuşcaşu Răzvan Teodor – Buşoteanu Georgiana CătălinaBeidaut Virgil – Done IuliaCiobanu Andrei Ionuţ – Damian Simona IonelaVintilă Costin Alexandru – Andronache GeorgianaVerban Cosmin – Ispir Irina MariaSăftoiu Bogdan Silvestru – Năstase Anda LuminiţaVişan Marian – Neagu MihaelaGavagiu Bogdan Marian – Manga GeorgianaIonescu Marius Alexandru – Oprea Maria CristinaCăpuşan Alexandru – Buruiană RalucaDeoarece suntem un cotidian local, care reflectă la zi evenimentele şi acţiunile ce au loc în aria noastră geografică, am considerat că cititorii noştri trebuie să afle ce cupluri constănţene vor spune „da“ în faţa ofiţerului de stare civilă, făcând totodată precizarea că ştirea se actualizează permanent.