Serviciul de streaming Hulu pregateste un serial dupa 'Ghidul Autostopistului Galactic'

Serviciul de streaming Hulu lucrează la un serial bazat pe un roman SF al lui Douglas Adams, intitulat "The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy" ("Ghidul autostopistului galactic"), potrivit Variety, scrie news.ro.

Serialul este scris de Carlton Cuse, producătorul executiv al serialelor "Tom Clancy’s Jack Ryan" şi "Lost", şi de Jason Fuchs, care a scris "Wonder Woman".

"The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy", iniţial o comedie originală pentru radio BBC, a fost adaptată de mai multe ori pentru marele şi micul ecran.

În 1981, romanul a fost adaptat în serial BBC cu Simon Jones şi David Dixon care au interpretat protagoniştii. Disney, care recent a cumpărat acţiunile majoritare ale Hulu, deţine drepturile pentru romanul lui Adams şi a produs versiunea din 2005 în care au jucat Martin Freeman în rolul Arthur Dent, Sam Rockwell, Mos Def şi Zooey Deschanel.

Serialul urmăreşte aventurile intergalactice ale lui Arthur Dent, care părăseşte Pământul după ce a fost distrus de o rasă de extratereştri numită Vogons. De-a lungul călătoriei, el se întâlneşte cu multe personaje emblematice, inclusiv cu Marvin Paranoid Android.