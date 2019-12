Serviciul Omoruri din Politia Capitalei - cercetari pentru ucidere din culpa in cazul pacientei arse

Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei s-a sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB). "Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la o pacientă internată într-un spital din Bucureşti, Serviciul Investigaţii Criminale din Poliţia Capitalei a declanşat verificări cu privire la aspectele semnalate în mass-media. Până la acest moment nu a fost identificată vreo plângere cu privire la această situaţie", precizează sursa citată. Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti a anunţat că a demarat o anchetă administrativă după ce o pacientă a suferit arsuri în timp ce se afla pe masa de operaţie, iar ulterior a decedat. Potrivit unui comunicat al spitalului, pe 22 decembrie, pacienta în cauză, care prezenta o patologie foarte complexă şi gravă, a fost supusă unei reintervenţii chirurgicale de urgenţă, necesară pentru supravieţuirea sa şi stabilizarea funcţiilor vitale. "Intervenţia chirurgicală a fost una complexă, iar în cursul acesteia s-a produs evenimentul nefericit în urma căruia au rezultat arsuri tegumentare. Incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicală, intervenţia chirurgicală fiind finalizată. În cursul aceleiaşi zile, incidentul a fost adus la cunoştinţa conducerii spitalului, care s-a deplasat în unitate şi a demarat o cercetare administrativă pentru a identifica circumstanţele producerii accidentului. În acest sens au fost solicitate şi primite declaraţii ale personalului implicat în incident şi au fost păstrate materialele care au legătură cu incidentul. Dacă în urma acestei cercetări administrative vor fi evidenţiate fapte/aspecte cu alte conotaţii, vor fi sesizate organele în drept", se preciza în comunicatul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti. Aceeaşi sursă informează că, în paralel, se efectuează o verificare şi de către Ministerul Sănătăţii, spitalul punând la dispoziţie toate documentele obţinute în cercetarea administrativă. Cazul a fost semnalat public de deputatul USR Emanuel Ungureanu, potrivit căruia chirurgul Mircea Beuran ar fi folosit "greşit substanţele de dezinfecţie a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluţii câmpul operator de sub pacientă şi la contactul cu electrocauterul pielea pacientei şi câmpurile sterile au luat foc". Medicul Beuran a declarat sâmbătă că el nu a făcut parte din echipa care a operat-o pe pacientă şi că acest lucru poate fi dovedit cu camerele video de la intrarea în spital, din blocul operator şi cu protocoalele de terapie intensivă care notează toţi timpii operaţiei. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)