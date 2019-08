Sesiune extraordinara a Camerei Deputatilor: Abrogarea recursului compensatoriu si respingerea Legii amnistiei si gratierii si a OUG 114

camera deputailor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camera Deputatilor urmeaza sa se intruneasca astazi in sesiune extraordinara, la cererea opozitiei, avand ca obiective abrogarea Legii recursului compensatoriu si respingerea Legii amnistiei si gratierii si a OUG 114. Biroul Permanent al Camerei are programata o sedinta la ora 12.30, pentru a-i convoca pe deputati in sesiune. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a convocat Biroul Permanent al Camerei pentru a stabili programul de lucru, avand in vedere cererea depusa de PNL, USR, PMP si PRO Romania privind sesiunea extraordinara. "Avand in vedere depunerea cererii de intrunire a Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara, in intervalul 26-30 august 2019, am decis conv ...