Sesizare falsa de lipsire de libertate. O minora este cercetata

La data de 24 august a.c., in jurul orei 11.50, politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea au fost sesizati prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 de catre o femeie, de 36 de ani, din comuna Scheia, cu privire la faptul ca a fost anuntata de fiica sa, in varsta de 14 ani despre faptul ca ar fi fost rapita de pe strada de catre persoane necunoscute. Politistii s-au deplasat la fata locului si au identificat minora pe raza comunei Scheia. Aceasta a declarat faptul ca in dimineata zilei de 24 august a.c., in timp ce se deplasa spre satul Scheia, ar fi fost luata la ocazie cu un autoturism tip duba, dupa care ocupantii acestuia ar fi legat-o de maini si picioare si ar fidus-o intr-un ...