Sevil Shhaideh a dat declaratii astazi in dosarul "Belina". Ce au decis magistratii

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a spus astazi, la termenul de judecata de la Tribunalul Bucuresti al dosarului "Belina", ca nu recunoaste acuzatiile care i se aduc in aceasta cauza si ca nu intelege ce fapte a savarsit. Instanta a stabilit un nou termen pe 10 septembrie. La termenul de astazi a fost prezent si Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, acesta fiind intrebat daca recunoaste acuzatiile in acest dosar. "Consider ca nu am facut nimic", a spus Adrian Gadea. Rovana Plumb a scapat de cercetarile din dosarul Belina La randul sau, nici fostul vicepremier nu a recunoscut acuzatiile. "Cu toata stima, va rog sa imi permiteti, eu nici pa ...