Sezon de cosmar pentru SCM Poli - au purtat banderole negre la meciul cu Dinamo, din Liga Naționala de handbal masculin

SCM Poli are parte de un start de sezon de coşmar, cu cinci meciuri fără victorie, dar şi cu restanţe salariale. Echipa a pierdut Supercupa, iar în campionat a reuşit doar o remiză cu Baia Mare în patru runde, potrivit Mediafax.

La ultimul meci, pierdut acasă cu Dinamo, bănăţenii au purtat banderole negre pe braţ, deoarece sunt îngirjoraţi că, neplătiţi fiind, clubul de drept public SCM rămâne şi fără director de luna viitoare, când echipa debutează în cupele europene. Echipa a avut probleme şi în vară, când s-a antrenat la o sală de sport mai mică din oraş, nu în ”Constantin Jude”, unde s-au tergiversat nepermis lucrările de refacere a pachetului. Timişorenii au folosit sala Universităţii de Vest, una cu suprafaţă de linoleum pe beton. Restanţele salariale însă cântăresc tot mai greu, iar acum directorul întregului club SCM, Radu Ţoancă, este în preaviz. ”Un start mai dificil având în vedere că am pierdut şi Supercupa.

Avem acum înfrângerea aceasta, egalul cu Baia Mare. Mă bucură că jucătorii au luptat astăzi, au demonstrat că avem valoare. Începem să ne revenim. Dacă aveam puţin noroc astăzi cred că puteam scoate măcar un rezultate de egalitate. Starea generală a jucătorilor, aţi văzut bandana pe braţul stâng. Este o stare generală de incertitudine. Ieri domnul director Radu Ţoancă şi-a anunţat plecarea. Este o stare de incertitudine. Totuşi avem trei luni din nou fără plată, intrăm pe a patra.

Sunt peste doi ani de când băieţii nu au fost la zi, au avut cel puţin o lună şi jumătate de întârzieri. Probabil şi starea aceasta generează această lipsă de noroc, să nu-i spun altfel. Luna aceasta au primit o jumătate de salariu pe luna mai, care s-a închis. Aceasta e modalitatea lor de a atrage atenţia. Nu e un protest, pentru că noi ne-am pregătit să câştigăm”, a explica managerul Dan Dumitru după jocul pierdut cu 18-16 cu Dinamo. Concret, Ţoancă a venit la clubul de drept public SCM Timişoara în toamna lui 2015, când entitatea s-a înfiinţat, cu secţii de handbal, baschet şi rugby. Motivul l-a constituit faptul că autorităţile locale şi judeţene nu mai puteau finanţa cluburile, organizate sub formă de ONG-, cu cotizaţii, după o decizie a Curţii de Conturi. Ţoancă a fost aşadar, primul director al clubului. Anterior, Ţoancă, care în trecut a fost şi ziarist, a fost consilier local din partea PSD, aparent, îşi pregăteşte revenirea în partid, pentru alegerile locale de anul viitor.

”Eu vreau să-i mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru sportul din Timişoara. De ani de zile el este alături de sport. A fost omul care a fost alături de noi când am trecut de la acea problemă mare, de am ajuns aici. Îi mulţumim pentru tot ce a făcut. Este decizia lui. Îi urăm succes în noile proiecte. Dar trebuie să ştim şi noi ce se întâmplă pe viitor, iar băieţii să aibă certitudinea că lucrurile vor merge bine. Sperăm, credem, am înţeles tot timpul. Ştim prin ce situaţie trece Timişoara, suntem conştienţi. Dar există o nesiguranţă. Una se spune, alta se face”, a mai precizat Dumitru.