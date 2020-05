Sfanta Lumina a Invierii va fi oferita credinciosilor din Arhiepiscopia Tomisului

Sfânta Lumină a Învierii va fi oferită credincioșilor din Arhiepiscopia Tomisului.

Permanența Arhiepiscopiei Tomisului a decis ca în noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul nopții, în bisericile și mânăstirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia slujba începutului pascal și Sfânta Liturghie, clerul chemând credincioșii să primească Lumina Învierii ca în noaptea de Paști;

în noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul nopții, în bisericile și mânăstirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia slujba începutului pascal și Sfânta Liturghie, clerul chemând credincioșii să primească Lumina Învierii ca în noaptea de Paști;

se rânduiește un post bisericesc de trei zile în întreaga eparhie, în zilele de 24, 25 și 26 mai, în care credincioșii se pot spovedi, astfel încât să poată primi Sfânta Împărtășanie la Liturghia din noaptea de 26 spre 27 mai;

joi, 28 mai, întrucât Înălțarea Domnului este și ziua pomenirii eroilor, preoții pot pomeni în cimitire pe cei adormiți precum la Paștele Blajinilor.

hrană caldă, 20.390 lei;

pachete alimentare, 31.420 lei;

cumpărături de primă necesitate, 5.500 lei;

plată facturi, 1200 lei;

servicii medicale, 600 lei;

donații produse igienico-sanitare, 2.200 lei.

Cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului, are consacrată o slujbă specială, săvârșită în fiecare an la miezul nopții, în cadrul căreia credincioșii primesc de la clerici Lumina lui Hristos, simbolul Învierii Domnului, esența credinței creștine. Anul acesta, urmare a instituirii stării de urgență în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, credincioșii nu au putut participa în comuniune deplină cu clerul la această slujbă. Prin urmare, pentru a repara acest neajuns, având în vedere că:- miercuri, 27 mai, este Odovania (Încheierea) praznicului Învierii Domnului, când rânduiala slujbei prevede același început ca în noaptea Învierii;- sunt dorințe neîmplinite ale credincioșilor de a se împărtăși la Liturghia Învierii din noaptea de Paști și de a duce, la casele lor, Lumina Învierii, ca pe un drum simbolic al urcușului spre Înviere;- nu a fost posibilă pomenirea celor adormiți în cimitire la Paștele Blajinilor, urmare a interzicerii accesului publicului în cimitire;- Arhiereul locului poate rândui zile de post, conform canoanelor bisericești;- rânduiala Odovaniei Învierii practicată în Biserica Ortodoxă a Greciei,Permanența Arhiepiscopiei Tomisului a decis:Menționăm că Sfânta Lumină ce va fi oferită credincioșilor este Lumina ce a fost adusă de Paști de la Ierusalim, ea fiind păstrată în toată această perioadă în sfintele altare.Veniți de luați Lumină!Pe data de 21 mai, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena.Sunt primii împărați creștini și protectori ai creștinismului, care se sărbătoresc în ziua mutării la Domnul a Sfântului Împărat Constantin, pe 21 mai (anul 337). Ei sunt socotiți întocmai cu apostolii, deoarece s-au făcut remarcați prin mari fapte care au susținut activ creștinismul. Printre acestea avem Edictul de la Milan cu privire la legalizarea creștinismului, dat de Sfântul Constantin în anul 313. Tot împăratul Constantin a convocat la Niceea, în anul 325, primul Sinod Ecumenic, unde s-a combătut erezia lui Arie cu privire la Fiul lui Dumnezeu, și unde s-a elaborat prima parte a Simbolului de credință.La rândul ei, mama împăratului Constantin, împărăteasa Elena, este cea care s-a ostenit pentru aflarea lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Totodată, ea a inițiat construirea unor biserici în locurile cele mai importante ale creștinismului, printre care biserica „Învierii” din Ierusalim, biserica „Nașterii Domnului” din Betleem și biserica „Tatăl nostru” de pe Muntele Măslinilor.După cei 31 de ani de glorioasă domnie ai împăratului Constantin, istoria consemnează și alte merite importante, printre care întemeierea Imperiului Roman creștin de răsărit, devenit ulterior Bizanțul, și întemeierea capitalei acestuia, cetatea Constantinopol, actualul oraș Istanbul.Sf. Împărați Constantin și Elena sunt și ocrotitorii spirituali ai municipiului Constanța. În secolul IV, vechea denumire greacă Tomis a fost schimbată în Constantiana, după numele surorii Împăratului Constantin. Prima sărbătorire a Zilei Constanței a fost în anul 2002, când s-a decis instituirea cu caracter permanent a Zilei Municipiului Constanța în data de 21 mai, de Sfinții Constantin și Elena, prin HCL 116 / 28.03.2002.Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați, joi, 21 mai, de la ora 8. 45, IPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Te Deum la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța., ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie la parohia „Sfântul Ioan Rusul” din Ovidiu (Cartier Ovidiu Sud – Pod Calea Ferată), care îşi va cinsti octotitorul pe data de 27 mai.IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Sfânta Elena de la Mare, din apropierea localității Costinești.Joi, 28 mai, Biserica Ortodoxă prăznuiește Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor.Praznicul Înălțării Domnului ne aminteşte de momentul biblic al finalizării activităţii pământeşti a Mântuitorului, la 40 de zile după Paşti. Conform relatărilor din Noul Testament, pe drumul spre Betania, Iisus Hristos S-a înălţat la cer în prezenţa apostolilor, garanţie a propriei noastre înălţări.Sărbătoarea se regăseşte printre praznicele împărăteşti vechi, astfel că prima menţiune documentară a fost consemnată în anul 332, de unde aflăm că la Ierusalim, Înălţarea era prăznuită în aceeaşi zi cu Rusaliile, când se marca finalul perioadei pascale. Delimitarea dintre cele două mari praznice s-a făcut la sfârşitul secolului al IV-lea.Tot în secolul al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat o frumoasă predică la această sărbătoare, pe care el o numeşte „cinstită şi mare”, iar alte cuvântări găsim la Sfinţii Atanasie al Alexandriei şi Grigorie de Nyssa.În secolul al VI-lea, Sfântul Roman Melodul a compus Condacul şi Icosul sărbătorii, iar imnografii din secolele următoare au compus canoanele din slujba Înălţării. În unele părţi ale ţării, din această zi şi până la Rusalii, creştinii se salută cu formula „Hristos S-a înălţat!”.Pe data de 10 martie 1920, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca în Ziua Înălţării Domnului să se oficieze slujba parastasului şi pomenirea eroilor în toată ţara. Pomenirea eroilor a fost interzisă din 1948 şi reluată prin hotărârile Sfântului Sinod din anii 1999 și 2001, când sărbătoarea Înălţării a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi Sărbătoare Naţională Bisericească. Totodată, în anul 1995 autorităţile de stat au decis ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită de praznicul Înălţării Domnului, iar din anul 2003 a devenit zi de sărbătoare naţională.Totodată, clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase, în această zi, în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, are următorul program:- de la ora 7.00, IPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Înălțarea Domnului” de la mănăstirea Stejaru, așezământ monahal aflat în apropierea localității constănțene Saraiu;- de la ora 10.30, va oficia slujba de pomenire a eroilor la Cimitirul Internațional de Onoare de la Mircea-Vodă (Gară).Activitățile sociale au continuat în Arhiepiscopia Tomisului și în perioada 12.05.2020 - 18.05.2020. Concret, un număr de 1.024 persoane (persoane izolate la domiciliu, aflate în risc social, familii cu mulți copii, dar și persoane vârstnice) au primit mâncare caldă la domiciliu, pachete cu alimente neperisabile, apă, cumpărături de primă necesitate, plata unor facturi, transport servicii medicale, precum și produse de igienă, în valoare totală de 53.210 lei.Astfel, contravaloarea ajutoarelor acordate se împarte în:Totodată, pe lângă cele 10 tablete digitale dăruite săptămâna trecută copiilor școlari din mediul rural pentru a-și continua cursurile online, săptămâna aceasta au fost oferite alte 4 tablete, un laptop și un PC valoarea acestora ridicându-se la peste 10.000 lei.În aceste acțiuni au fost implicați preoți și voluntari de la 78 de parohii. Campania de ajutorare continuă, iar cei ce vor să ajute pot aduce alimente neperisabile la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, la Departamentul Social-Misionar, sau pot vira bani în contul Asociației „Samarineanul Milostiv” a Arhiepiscopiei Tomisului, cont euro RO55 UGBI 0000 4520 2484 6EUR și cont ron: RO10 UGBI 0000 4520 0968 3RONSursa foto: Arhiepiscopia Tomisului