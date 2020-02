Sfanta Matrona

,,Înger în trup te-ai arătat pe pământ, fericită Matrona, împlinind voia lui Dumnezeu ca să slujești oamenilor și lucrurile lui Dumnezeu să se arate prin tine" (icos).Dumnezeu este minunat întru Sfinți, așa că pe veci avem viața plină de sfințenie a unei Sfinte, pe care lumea ortodoxă o cinstește după Actul Canonizării. Este Sfânta Matrona, a cărei Moaște neputrezite și bine mirositoare s-au descoperit la 8 martie 1998, fiind așezate cu evlavie în Biserica Acoperământului Maicii Domnului din Moscova.Poporul pravoslavnic o numește ,,cel de-al optulea stalp al Rusiei” și are zi de pomenire în Calendarul vechi al Bisericii Ruse începând cu data de 18 aprilie 1999, iar Biserica Ortodoxă Română o rînduiește în Calendarul creștin ortodox din 2 mai 2019.Semne minunate s-au văzut atunci, cînd preotul a scos-o din cristelniță (sl.кpътиχинцa): căci un nor, ca de tămîie s-a ridicat în văzduh și semnul Sfintei Cruci însemna copila. Era oarbă și nu s-a bucurat de copilărie, iar mângăierea a simțit-o doar în Biserica satului și printre multele icoane din odaia sa. Se obișnuise cu rugăciunea, căci ore în șir stătea în genunchi în fața candelei cu Lumina lui Hristos, care luminează tuturor. Greutățile erau apăsătoare și părinții pentru ai hrăni pe ceilalți 4 frați și surori, au vrut s-o încredințeze orfelinatului, dar după semne prevestitoare au renunțat. Miercurea și vinerea prunca nu mânca, ci dormea toată ziua și icoanele din jur erau în ,,jocul” ei.Avea doar 7 anișori și Domnul revărsase darurile Sale cele bogate, înțelepciune, puterea tămăduitoare, prorocie, încât citea gîndurile oamenilor și păcatele lor.,,Iar cât priveşte darurile duhovniceşti nu vreau, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă. Darurile sunt felurite. Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn.Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi. Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Duh, cuvântul cunoştinţei.Și unuia i se dă întru acelaşi Duh credinţă, iar altuia, darurile vindecărilor, întru acelaşi Duh; Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie”.Așa s-a făcut, că boierul satului a trimis-o împreună cu fiica lui Lidia Alexandrovna Iancova, în pelerinaj pe la Biserici și Mânăstiri din Kiev, Lavra Pecerska, Lavra Sf. Serghei, Sankt-Peterburg, Moscova și împrejurimi. Pe la vârsta de 14 ani, a venit la Biserica Sf. Andrei unde slujea Sfântul Ioan de Kronstadt, care în văzul credincioșilor rostește aceste cuvinte: ,,Matronușka, vino-vino la mine! Iată vine schimbul meu”.Peste trei ani Matrona a fost țintuită la pat, iar singura alinare a rămas rugăciunea, postul și prezența celor care veneau să o vadă. Toți care treceau prin acel loc simțeau o liniște când vorbeau cu ea, apoi îi însemna cu Sf.Cruce și oamenii primeau o bucurie duhovnicească, scăpau de necazuri, mulțime de bolnavi se vindecau...tot ținutul auzise de minunile ce se petreceau:-,,povestiţi necazurile voastre, vă voi auzi şi vă voi ajuta... nu vă desprindeţi de mine, ţineţi-vă cât mai strâns! 1925 - vremuri frământate în istorie, foamete, revoluția bolșevică, represiuni, exproprieri, colectivizare, deportări, Gulaguri, executări, crime. Rămasă pe drumuri și abandonată de frații ei, care îndoctrinații de ideile marxist-leniniste nu doreau să mai știe de ea. Numai oamenii credincioși, prietenii au căutat-o îndelung și au găsit-o prin Moscova, întrucât sfaturile, sfințenia, ajutorul Sfintei îi scăpa de prigoană și multora le-a salvat viața: ,,Vindecand bolnavii, maica le cerea credinţă în Dumnezeu şi îndreptarea de la păcat a vieţii”.Mustra cu asprime pe cei fără rânduială creștinească și îndemna să nu părăsim rugăciunea, să păstrăm familia în Taina Cununiei, să îngrijim bolnavii și bătrânii, să nu luăm în seamă înșelăciunea viselor, să nu alergi de colo (până) colo prin Biserici, ci găsește-ți duhovnicul iscusit și potrivit!-,,Apăraţi-vă cu crucea, rugăciunea, apa sfinţită, cu împărtăşirea cât mai deasă”.Vorbea puțin și dădea sfaturi directe, precise, clare, pentru a nu fi răstălmăcite.- ,,De ce să-i judeci pe alţii? Gândeşte-te mai des la tine”.Să purtăm cruciuliță, să venim la Sf. Liturghie, grijile să le dăm lui Dumnezeu și să nu depărtăm Credința. Nu avea carte ,,dar în acelaşi timp ştia totul” și nu au reușit să o aresteze, pentru că agentul NKVD a fost trimis de Sfântă mai întâi să-și scape soția de focul aprins de lampa de gaz...-,,Du-te, du-te mai repede acasă, ai o nenorocire. Iar oarba nu va pleca nicăieri de aici, eu stau în pat, nu plec”. Între anii 1942-1952 a locuit într-o mică căsuță de lemn la Arbat, pe care i-a încredințat-o consăteanca Jdanova, a cărei fiică Zinaida este condamnată sub acuzația de monarhism și menționează aceste amintiri tragice, consemnându-le în Cartea ,,Povestiri despre viața Binecuvântatei Starețe Matrona”.Deși Sinaxarul Bisericii Ortodoxe Ruse nu precizează episodul ,,Matrona și Stalin”, deoarece ,,părerea" sau informația este lipsită de documente (afirmă Comisia Sinodală a Patriarhiei Moscovei și I. Curliandschi), totuși scrierea relatează că, însuși dictatorul Iosif Vissarionovici Stalin în momente dramatice a vrut să afle ce i se va întâmpla. Și numai ,,poveste” de-o fi, există această scenă zugrăvită pe o icoană găsită în popor.... Iată, cuvintele Sfintei: ,,Poporul rus va câștiga, victoria va fi de partea ta”.Spovedită și împărtășită a trecut la cele Veșnice în ziua de 2 mai 1952, chiar în săptămâna Sf. Mironosițe și a fost înmormântată în cimitirul sătesc Danilovsc. Cu trei zile înainte Sfânta îi anunțase că va pleca la Domnul, dar lumea a căutat-o până-n ultima zi. De atunci încontinuu la racla cu Sf. Moaște sunt închinători zilnic, cu miile! Se cunosc amănunte prețioase din viața Sfintei Matrona, fapte cu nume și adrese precise a celor care au adăpostit-o, îngrijit-o creștinește în casa lor. Răsplata pe care a întors-o tuturor a rămas binecuvîntarea, sfințenia, trăirea credinței și tămăduirile miraculoase! De aceea pe 8 Martie 1998 Patriarhul Alexei al II-lea deschide mormântul Sfintei, unde odihnea trupul neputrezit și plin de mireasmă, pe care l-au pus în raclă de argint. Ortodocșii o cinstesc pe Fericita Sf. Matrona (Матрона Московская) care este în rândul Sfinților, iar Patriarhul Chiril I al Moscovei și al Întregii Rusii îi îndeamnă pe toți credincioșii Bisericii Ortodoxe să ceară cu nădejde ajutor în rugăciunile lor și Sfintei Matrona.- O, fericită maică Matrona, cu sufletul în cer, în fața Tronului lui Dumnezeu.... coboară ochii tăi milostivi spre noi, păcătoșii, cei ce în scârbe, dureri și păcate viața ne-o petrecem, alină-ne pe noi, cei deznădăjduiți, vindecă-ne de bolile noastre cumplite...izbăvește-ne de mulțimea necazurilor și a primejdiilor, roagă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne ierte toate păcatele și fărădelegile pe care din tinerețile noastre și până acum le-am săvârșit, ca, primind cu rugăciunile tale binefacere și mare milă, să slăvim pe Dumnezeu Cel Unul în Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!