Sfantul Andrei - Apostolul romanilor. Traditii si obiceiuri

Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit in fiecare an in 30 noiembrie. A fost unul dintre apostolii lui Iisus din Nazaret si fratele lui Simon Petru. Ar fi fost mai intai ucenicul lui Ioan Botezatorul, care i-ar fi recomandat sa il urmeze pe Iisus, potrivit Evangheliei dupa Ioan. Romanii au avut, de-a lungul timpului, numeroase traditii asociate cu aceasta sarbatoare, iar unele dintre ele inca se pastreaza in anumite zone ale tarii noastre.