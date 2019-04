Sfantul Gheorghe nu se mai sarbatoreste pe 23 aprilie in Romania. Decizia luata de Biserica Ortodoxa Romana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); BOR a decis: Sfantul Gheorghe nu se mai sarbatoreste pe 23 aprilie in Romania! S-a aflat care este noua data la care crestinii il vor sarbatori pe Sfantul Gheorghe. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca slujba de Sf. Gheorghe sa se savarseasca luni, 29 aprilie, a doua zi de Pasti. Daca Sf. Gheorghe cade in zile de luni, marti sau miercuri, slujba pentru aceasta sarbatoare se face de Florii, iar daca pica in zilele de joi, vineri sau sambata, slujba se face a doua zi de Pasti. Anul acesta, 23 aprilie este intr-o zi de marti si ar fi trebuit ca slujba sa se savarseasca de Florii insa BOR a decis altceva. In primul rand, de Florii este praznic imparatesc. In al doilea rand, in ajunul sarbatorii Floriilor se ...