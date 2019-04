Sfantul Gheorghe. Tradiții, superstiții și obiceiuri de Sfantul Gheorghe

SFANTUL GHEORGHE. Sfantul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai importanti sfinti in calendarul crestin-ortodox. El se sarbatoreste, in fiecare an, la 23 aprilie. In traditia populara, SFANTUL GHEORGHE mai este intalnit ca San-George sau Sangeorz, patronul naturii inverzite, al vegetatiei, al vitelor si al oilor. Update: Anul acesta cei aproape un milion de români care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe nu și-au sărbătorit onomastica în ziua de 23 aprilie. Printr-o hotărâre a ...