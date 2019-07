Sfantul Ilie, sarbatorit pe 20 iulie de credincioși. Tradiții și obiceiuri de Sfantul Ilie

Sfantul Ilie, aducatorul de ploi, este sarbatorit joi de crestini. Important prooroc din Vechiul Testament, Sfantul Ilie este mare facator de minuni si aducator de ploi in vreme de seceta. In traditia populara, Sfantul Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor si a ramas in istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credinta si curaj demn de urmat