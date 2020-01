Sfantul Ioan Botezatorul. Ce trebuie sa faca fiecare om in aceasta zi, pentru a fi ferit de boala

In fiecare an, la 7 ianuarie, romanii sarbatoresc ziua Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit tradițiilor, in ziua Sfantului Ion se incheie perioada Sarbatorilor de iarna, incepute de ziua Sf. Nicolae (6 decembrie). Sfantul Ion este considerat ocrotitorul pruncilor, iar mamele se roaga lui pentru a naste copii sanatosi, fara malformatii. Se zice ca cine nu se […]