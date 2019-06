Sfantul Onufrie e respectat mai ales de femei. Vezi de ce

0 sf onufrie cel mare icoana copta 001

Sfantul Onufrie cel Mare este pomenit pe 12 iunie. In popor, data de 12 iunie e stiuta drept Nunta Soarecilor. In special femeile tin aceasta sarbatoare.

Ce sa NU faci de ziua lui

Oamenii tin sarbatoarea lui Onufrie ca sa aiba parte de belsug, sa nu le manance soarecii recoltele si sa nu se faca viermi plantele. Este foarte important ca in aceasta zi sa se semene hrisca. Nu se taie lemne, nu se face mancare. In schimb, ar trebui sa ne bucuram daca ploua, caci asta inseamna ca nu vor veni soareci tot anul. Pe de alta parte, la fel ca si Vartolomeu, daca nu e respectat, Onufrie e aducaior de grindina si de vijelii. Nu se taie lemne, iar femeile nu trebuie sa faca mancare, ca sa nu se adune soarecii. Femeile obisnuiesc sa tina aceasta sarbatoare mai ales cu scopul de a nu li se roade hainele tot anul.

Cine a fost Sfantul Onufrie

Sfantul Cuvios Onufrie cel Mare a trait in Egipt, petrecandu-si viata in pustiu. Vreme de peste sase decenii a fost pustnic, fara sas vada niciun chip de om. A fost gasit de Cuviosul Pafnutie, care, dupa 17 zile de umblat prin desert, a ajuns la locul in care vietuia acesta si i-a cerut binecuvantarea. Cuviosul Pafnutie a povestit tuturor monahilor cele intamplate, la intoarcere, atat despre minunata viata a lui Onufrie, cat si despre ceilalti pustnici intalniti in desert. Sfantul Cuvios Onufrie s-a stins din viata in prezenta Cuviosului Pafnutie, acesta din urma rupandu-si haina si acoperindu-i trupul dezgolit. Apoi, l-a ingropat pe sfant.

Singurul sau acoperamant a ramas parul sau. Barba si parul capului, albite de trecerea anilor, ii crescusera atat de mult incat atingeau pamantul. De aceea, in icoane, este reprezentat imbracat foarte sumar, el insusi fiind o icoana a simplitatii si smereniei. Se spune ca imediat ce Onufrie a fost ingropat, coliba in care locuia s-a prabusit, s-au ofilit putinele plant din jur si a secat apa din care obisnuia sa bea sfantul. Credinciosii il cinstesc pentru credinta lui nemarginita.

