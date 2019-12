SFANTUL SPIRIDON, facatorul de minuni! Ce trebuie sa faci pentru spor si sanatate, pe 12 decembrie

Pe data de 12 decembrie a fiecarui an, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Spiridon, facatorul de minuni. Acesta este singurul sfant care isi paraseste racla pentru a veni in ajutorul crestinilor care il cheama prin rugaciuni.

In ziua praznuirii Sfantului Spiridon in bisericile ortodoxe, preotii fac slujbe in cinstea acestuia. La finalul lor, credinciosiii primesc agheasma, despre care se crede ca vindeca bolile.

Sfantul Spiridon este ocrotitorul bolnavilor si vine la patul tuturor celor se afla in suferinta pentru a le alina durerea si a ii vindeca, daca suferinzii se roaga la el. Potrivit jurnalulspiritual.ro, cele mai multe minuni de vindecare au loc in bisericile si in spitalele care poarta Hramul Sfantului Spiridon.

Se spune ca din cand in cand moastele sale din biserica din Corfu dispar pentru anumite perioade de timp, iar cand reapar sunt calde si prafuite, iar incaltarile au urme de pamant si iarba.

Femeile nu au voie sa lucreze, iar credinciosii trebuie sa respecte aceasta zi. In popor se crede ca Sfantul Spiridon ii imbogateste pe saraci si aduce sporul in casa, de aceea in aceasta zi e bine sa mergem la biserica si sa fim mai buni unii cu altii.

De asemenea, Sfantul Spiridon este patronul cizmarilor, cojocarilor si olarilor, care aleg sa-l sarbatoreasca prin petreceri, dar nu unele exagerate.

