Sfarșit TRAGIC pentru un cunoscut manelist: A facut patru stopuri cardio-respiratorii, la doar 35 de ani - VIDEO

Răzvan de la Oradea a murit, în urma a patru stopuri cardio-respiratorii, la vârsta de 35 de ani.

Răzvan de la Oradea avea probleme de sănătate de ceva vreme. Manelistul s-a simțit rău și a fost internat la un spital din Oradea cu probleme respiratorii. Răzvan de la Oradea suferea de obezitate morbidă, fapt ce a dus la mai multe complicații, precum hipertensiune arterială și sindrom nefrotic, scrie bihon.ro.

Celebrul interpret de muzică de petrecere a suferit două stopuri cardio respiratorii pe patul de spital. Acesta a fost resuscitat și transferat la o altă secție, acolo unde a mai suferit încă două stopuri cardio respiratorii, ultimul fiindu-i fatal.

Apropiații sunt în stare de șoc și nu pot accepta ideea că nu îl vor mai vedea niciodată pe manelist. "A fost un om minunat și va rămâne mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să vă dea putere si sa va ofere mangaiere in acest moment dureros. / Un om minunat, mereu cu zambetul pe buze. Dumnezeu sa te odihneasca in pace. Acuma vei canta printre ingeri, dragul nostru Razvan. Nu te vom uita niciodată. / Nu cred , Sincere condoleante ! Dumnezeu sa te odihneasca in pace Răzvi. / Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace , drag coleg! Nu te vom uita niciodată! Sincere condoleanțe familiei îndurerate!", sunt câteva dintre mesaje.