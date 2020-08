Sfarșitul generației „bebelușilor mari”: Instanța suprema din Italia a decis ca parinții nu mai trebuie sa iși susțina financiar copiii adulți

Tinerii adulți italieni nu au dreptul automat la sprijin financiar din partea părinților, chiar dacă nu sunt independenți din punct de vedere financiar, a hotărât Curtea Supremă a Italiei, transmite CNN. Într-o hotărâre din iulie – făcută vineri publică – o instanță din Roma s-a pronunțat împotriva apelului unui profesor de muzică part-time de 35 […] The post Sfârșitul generației „bebelușilor mari”: Instanța supremă din Italia a decis că părinții nu mai trebuie să își susțină financiar copiii adulți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.