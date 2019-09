Sfarsit de saptamana aglomerat la UPU

upu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La sfarsitul acestei saptamanii, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi au ajuns mai multe persoane care au fost implicate in conflicte violente, fiind victime ale unor agresiuni fizice. In urma incidentelor, unul dintre pacienti s-au ales cu rani grave, necesitand mai multe zile de internare. Acesta este si cazul unui barbat in varsta de 56 de an, care a ajuns la spital dupa ce a fost implicat intr-un conflict violent. O.R. policontuzionat prin agresiune fizica, traumatism cranio cerebral cu pierderea constientei, traumatism toraco abdominal, fiind internat pe Chirugie cl. 1. De asemenea, alti trei pacienti, cu varste cuprinse intre 47 si 90 ani au fost adusi la spita ...