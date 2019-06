Sfarsit dramatic pentru Otilia si Veronica. Cele doua foarte bune prietene vor fi inmormantate in aceeasi zi

Otilia si Veronica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Si-au pierdut viata intr-un tragic accident rutier, iar rudele au decis sa organizeze funeralii comune pentru Veronica Fili, 22 de ani, de origine italiana si Otilia Camelia Ceornodolea, in varsta de 23 de ani, originara din Romania. Ceremonia funerara va avea loc miercuri, 12 iunie, la ora 15:00, in Catedrala San Giorgio din Sassuolo. Cele doua prietene locuiau la Sassuolo si joia trecuta se indreptau cu masina spre aeroportul din Bologna pentru a calatori in Spania, la Valencia, cand un autovehicul de mari dimensiuni a tamponat masina Alfa Romeo 147 in care se aflau. In accident si-a mai pierdut viata Zainaba El Aissaoui, 41 de ani, de origine marocana, care se afla la volanul autoturismului, iar ...