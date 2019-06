Sfarsit tragic pentru un tanar iesean in Germania! A murit intr-un accident rutier

Razvan Lipovanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In tanar in varsta de 21 de ani, din Valea Seaca, a avut parte de un sfarsit tragic la volanul unui autoturism marca BMW. Se pare ca Razvan Lipovanu s-a urcat ieri seara la volanul autoturismului recent achizitionat si a avut un accident rutier. Tatal acestuia a fost primul care a aflat de tragicul accident. Vezi si: Accident pe bulevardul Nicolae Iorga. Un sofer se afla sub influenta bauturilor alcoolice - FOTO / LIVE VIDEO Tanarul ar fi pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune frontala cu mai multi copaci aflati pe marginea drumului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...