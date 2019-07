Sfarsit tragic pentru un tanar politist. A fost gasit spanzurat intr-un hotel de pe litoral

Ambulanta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar politist din Neamt a fost gasit spanzurat intr-un hotel de pe litoral, din statiunea Jupiter. In varsta de 34 de ani, el se afla in vacanta, la mare. Politistii au fost alertati joi seara, in jurul orei 19.00. Au gasit cadavrul tanarului intr-o camera de hotel din Jupiter. Vezi si: O fetita de doi ani s-a spanzurat accidental si a murit! Mama credea ca doarme, dar cand s-a dus in camera a inlemnit Doua echipaje, de la ambulanta si SMURD, de asemenea, au intervenit, insa nu au mai putut face nimic pentru a salva victima. Surse din ancheta spun ca victima e un politist de 34 de ani din Neamt, care a venit in vacanta pe litoral. Era in concediu cu sotia, cei doi copii si un cumnat. ...