Sfarsitul rusinos al domnului George Maior

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca ar fi sa utilizez expresia atat de frecvent lansata in spatiul public de catre Klaus Iohannis, as spune ca George Maior este produsul „ciumei rosii”. El a plecat de la PSD si a devenit in scurt timp, in alianta cu Traian Basescu, adversarul acestui partid. Acum este pe dric. Majoritatea parlamentara, condusa de PSD, i-a cerut capul. Prin Parlament. Si prin Ministerul de Externe. Aflat in mana majoritatii. In mana „ciumei rosii”. Ce urmeaza sa se intample cu George Maior? Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sau nu sa dea curs unei cereri exprese formulate de Ministerul de Externe. Aceea de rechemare in tara a lui George Maior. Ceea ce ar echivala cu demiterea lui din ...