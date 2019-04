Sfasietor. Iubita lui Bogdan Marghiol a postat ultima poza cu ei, inainte ca tanarul de 20 de ani sa moara - FOTO

Bogdan Marghiol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iubita lui Bogdan Marghiol si rudele lui sunt ingenuncheate de durerea aparuta dupa moartea sa, iar in aceasta dupa-amiaza, Elis a postat pe o retea de socializare ultima poza facuta cu el inainte sa isi dea ultima suflare. Imaginea a fost insotita de un mesaj sfasietor. Cum arata Bogdan Marghiol in ultima poza facuta inainte sa moara Elis, iubita lui Bogdan Marghiol, nu isi vede viata fara cel care s-a stins in timpul luptei cu o maladie nemiloasa. Cancerul s-a extins si i-a afectat plamanii tanprului, iar dupa chimioterapie, inima lui s-a oprit pentru totdeauna. Partenera lui de viata a facut publica ultima fotografie pe care a realizat-o impreuna cu acesta, inainte sa paraseasca aceasta lume&helli ...