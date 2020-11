Sfatul lui Orban catre IPS Teodosie, dupa interzicerea pelerinajelor de Sfantul Andrei

Premierul Ludovic Orban i-a transmis un mesaj ferm ÎPS Teodosie, după ce arhiepiscopul Tomisului îi scrisese că nu va îngădui ca dreptul de a-l cinsti pe Sfântul Andrei să fie călcat în picioare. „Sfatul meu sincer către Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie este să îndemne credincioșii la respectarea regulilor, pentru că aceste reguli nu sunt […] The post Sfatul lui Orban către ÎPS Teodosie, după interzicerea pelerinajelor de Sfântul Andrei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.