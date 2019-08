Sfatul medicului - Ce plante te ajuta sa-ti tii tensiunea sub control

Este bine sa stii, mai ales daca esti hipertensiv, ca exista si unele plante medicinale folosite in anumite forme pentru a tine sub control tensiunea arteriala mare (hipertensiunea).

Studiile arata ca multi metaboliti din plante exercita anumite efecte benefice asupra tensiunii arteriale, iar in unele situatii un medic fitoterapeut iti poate recomanda aceste plante pentru a regla tensiunea arteriala mare, potrivit doc.ro.

Lavanda

Parfumul placut al lavandei nu este singurul aspect util al acestei plante. S-a demonstrat in studiile efectuate pe animale ca extractele din lavanda scad ritmul cardiac si reduc tensiunea arteriala la rozatoare. Chiar daca nu multa lume se gandeste ca ar putea folosi lavanda in scop culinar, retine ca poti folosi florile delicate la prepararea anumitor deserturi la cuptor. Frunzele de lavanda pot fi folosite in acelasi mod ca rozmarinul.

Paducelul

Numit si Crataegus monogyna, paducelul este un remediu pentru hipertensiunea arteriala care a fost folosit in trecut, in medicina traditionala chineza. La rozatoare, extractele de paducel par sa aiba multe beneficii asupra sanatatii sistemului cardiovascular, inclusiv faptul ca planta ajuta la scaderea tensiunii arteriale, previne intarirea arterelor si scade colesterolul. Poti cauta in farmacii paducelul sub forma de tablete, extract lichid sau ceai. Cere mai intai sfatul unui medic fitoterapeut, pentru a fi sigur ca ai voie sa folosesti acest remediu.

Susanul

Numit si Sesamum indicum, acesta este un alt aliat al celor cu hipertensiune. Extractele alcoolice din semintele de susan (la doze intre 1-30 mg/kg) au cauzat hipotensiune in cazul soarecilor de laborator. A fost observata o scadere atat in ce priveste presiunea sistolica, dar si in ce priveste presiunea diastolica. S-a observat ca frecventa batailor inimii a scazut la doze usor mai mari de extract de susan (10-30 mg/kg).

Un studiu realizat pe pacienti hipertensivi a indicat faptul ca un consum de ulei de susan a redus substantial stresul oxidativ, ceea ce sustine ipoteza ca uleiul acesta poate ajuta la sporirea sistemului antioxidant de aparare.

Arborele de cacao

Pudra de cacao (Theobroma cacao), care este bogata in flavonoide, este folosita pentru prevenirea afectiunilor cardiovasculare. Flavonoidele care se gasesc si in ciocolata stimuleaza formarea oxidului nitric, sporesc vasodilatatia si reduc functia endoteliala. Numeroase studii clinice arata ca un consum zilnic de ciocolata neagra sau ciocolata cu lapte (intre 46 si 105 grame zilnic), care asigura o cantitate optima de polifenoli din cacao, poate sa scada tensiunea sistolica cu aproape 5 mm Hg si pe cea diastolica cu aproape 3 mm Hg.

Nalba africana

Hibiscus sabdariffa este una dintre cele mai studiate plante pentru proprietatile sale antihipertensive. Frunzele, caliciul si corola acestei plante sunt folosite in multe tari in scop medicinal. Un studiu a raportat un efect antihipertensiv al caliciului (invelisul extern al florilor) al nalbei africane. Un alt studiu a aratat ca administrarea intravenoasa a unei solutii de apa cu extract uscat de nalba africana a produs o scadere a tensiunii arteriale la soarecii hipertensivi.

Pinul de Alep (Pinus pinaster)

Pycnogenolul este un extract din scoarta pinului de Alep (numit si pin maritim). Acesta este cel mai adesea cunoscut ca tratament pentru insuficienta venoasa si pentru alte afectiuni ale sistemului vascular. Studiile clinice preliminare au aratat ca 200 mg/zi de pycnogenol poate sa reduca usor tensiunea arteriala la unii pacienti.

Sucul de telina (Apium graveolens)

Potrivit unei teorii chineze, telina este eficienta pentru hipertensiunea arteriala, deoarece actioneaza asupra ficatului, iar un anumit tip de hipertensiune este asociat cu ficatul.

De exemplu, telina s-a dovedit a fi utila in reducerea hipertensiunii arteriale in cazul a 14 din 16 pacienti. Sucul de telina, amestecat cu miere, a fost administrat (aproximativ 240 ml) pe cale orala pacientilor, de trei ori, in fiecare zi, pe o perioada de o saptamana. S-a observat ca acest suc de telina reduce atat presiunea diastolica, dar si pe cea sistolica.

Tomatele (Lycopersicon esculentum)

Extractul de tomate contine carotenoizi, cum ar fi licopenul, betacarotenul si vitamina E, despre care se stie ca sunt antioxidanti eficienti, folositi pentru a „dezactiva” radicalii liberi si pentru a incetini evolutia aterosclerozei. Un studiu a aratat ca extractul de tomate reduce – nu cu mult – tensiunea arteriala la pacientii care sufereau de o forma usoara, netratata de hipertensiune.