Sfatul medicului: Scapa de tuse cu ajutorilor morcovilor - Remediul usor de preparat acasa

Dacă morcovii nu fac parte din dieta ta zilnică, ai face bine să îi introduci. Consumaţi cruzi, aceştia au efecte benefice asupra organismului şi îi poţi utiliza şi ca remedii naturiste pentru tuse, de exemplu, transmite exquis.ro.

Sezonul rece bate la uşă, astfel că virozele şi răcelile se vor înmulţi. Tusea poate fi tratată eficient cu ajutorul unui amestec ce va conţine morcovi şi miere. În plus, această legumă are şi alte vitamine de care organismul are nevoie pentru a-şi păstra imunitatea.

Beneficiile consumului de morcovi

Potrivit unui studiu numit „Relaţia de calitate a semenului cu aportul de antioxidanţi la o populaţie masculină sănătoasă”, morcovii sunt un adevărat panaceu pentru sănătatea umană la vârsta fertilă, precum şi alte fructe şi legume portocalii, ca dovleceii şi pepenele galben. În plus, morcovii sunt excelenţi pentru combaterea obezităţii la copii şi adolescenţi. Şi conţinutul de beta-caroten este important, căci are un efect benefic asupra vederii.

Remediul care te scapă de tuse: reţeta cu morcov şi miere

Spălaţi şi curăţaţi o jumătate de kilogram de morcovi şi gătiţi-i în apă clocotită. După ce morcovii s-au răcit, zdrobiţi-i cu o furculiţă sau amestecaţi-i, adăugând patru linguri de miere. Se amestecă până se obţine un compus omogen. Păstraţi amestecul într-un borcan de sticlă şi consumaţi 3 până la 4 linguri pe zi. Puteţi administra acest „medicament” chiar şi copiilor, mai scrie sursa citată.