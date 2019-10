Sfatul organizatorilor celei de-a treia editii a Targului Știu sa-mi aleg meseria“: Elevii risca sa piarda opt ani din viata fara a sti sa faca ceva versus o meserie dupa doar trei ani (galerie foto+video)

În acest an școlar, Târgul de toamnă al ofertelor educaționale din învățământul profesional de la Constanța s-a desfășurat sub egida proiectului European Vocational Skills Week, primind din partea Comisiei Europene marca de calitate „Official Partner of European Vocational Skills Week 2018”.În acest context, toate cele 31 de unități cu învățământ profesional, împreună cu operatorii economici-parteneri ai învățământului profesional, și-au expus oferta de formare pe parcursul unei zile, în mai multe locații din județul Constanța: Cobadin, Crucea, Cogealac, Mangalia, Constanța. De asemenea, pe parcursul întregii săptămâni, au fost organizate o serie de ateliere de lucru extrem de interesante, vizite la agenți economici, activități demonstrative, concursuri, proiectări de filme, dezbateri și întâlniri în care au fost implicați peste 5.000 de elevi, în toate cele cinci locații.Conform statisticii organizatorilor, la Constanța au participat 1.100 de elevi, la Cobadin – 800 elevi, la Mangalia – 500 elevi, la Năvodari – 700 elevi (mobilizare excepțională apreciau organizatorii), iar la Cernavodă, în jur de 400 elevi. „Suntem cu grupul de impact cel mai mare din Europa și mă bucur că s-a întâmplat așa, pe măsura așteptărilor”, declara prof. dr., inspector pentru învățământul profesional și tehnic, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Care, alături de colega sa, prof., s-a ocupat de organizarea acestui extrem de important eveniment.Sâmbătă, 19 octombrie, la Liceul Tehnologic „Tomis” Constanța, s-a desfășurat ultima activitate, intitulată „Învățământul profesional dual – un succes al consilierii personalizate”, la care au participat 30 de profesori diriginți ai claselor a VII-a si a VIII-a. „Am ales acest titlu, întrucât consilierea în carieră nu se poate face în fața întregii clase, ci poate fi oferită, cel mult, o informare generală. Ne-am propus un program special de promovare cu diriginții, deoarece ei sunt primii care fac consiliere în carieră, iar aceasta trebuie personalizată.Faptul că faci un liceu teoretic de patru ani și încă patru ani de facultate, ai toate șansele să-ți pierzi aproape opt ani din viață fără să știi să faci ceva la sfârșitul acestei perioade. Or, elevul de profesională după trei ani are o diplomă într-o meserie pe care o stăpânește circa 70%, dacă nu 100% la învățământul dual. După trei ani își termină liceul și mai poate face simultan un alt curs de calificare. Ei deja după cinci ani pot avea două calificări, ceea ce este o mare diferență”, afirma prof. dr. Neagu.Activități asemănătoare celei organizate sâmbătă, cu diriginții de clasele a VII-a și a VIII-a” vor mai avem loc și în lunile noiembrie și decembrie.La finalul unei săptămâni maraton, care a presupus numeroase deplasări în județul Constanța și participarea la activitățile prevăzute în agenda târgului, prof. dr. Gabriela Neagu se declara încântată mai ales de reacția elevilor.„Am încheiat seria târgurilor de meserii din această toamnă, am încheiat Săptămâna europeană a competențelor profesionale și putem să ne declarăm mai mult decât mulțumiți pentru rezultatele pe care le-am avut, dar și pentru felul în care s-au simțit participanții, mândri de liceele pe care le reprezintă și fără acea jenă că și-au ales acest parcurs educațional. În sensul că am constatat o mare afluență de elevi, care nu a fost deloc formală. Am stat de vorbă cu cei care intrau sau cu cei care ieșeau și vedeam pe chipurile lor o satisfacție, o mulțumire că au făcut ceva util pentru ei și viitorul lor. Chiar i-am întrebat de ce au venit și răspunsurile au fost diverse, de la interesul pentru Liceul de Marină sau Liceul Energetic, ceea ce ne-a făcut să credem că erau avizați, știau ce își doresc să vadă. Un semn că ceea ce am făcut noi în ultimii ani a început să dea roade. Și faptul că ei vin cu toți colegii, știu de ce vin, înseamnă că am mai urcat o treaptă în tot demersul acesta de promovare a învățământului profesional.Un învățământ cu aproape 50% mai mult decât în anii anteriori. De la primele câteva clase, am urcat la 30, iar acum la 64, deci per total avem 140 de clase, ceea ce nu este puțin, comparându-ne și cu alte județe. Ne bucurăm că suntem luați în serios, la adevărata dimensiune a evenimentului și pe plan european, suntem monitorizați, am primit materiale, care ne-au ajutat în promovare, cum ar fi tricourile pe care elevii le-au purtat cu mare plăcere, afișe, pixuri etc. Am văzut lucrul acesta la stand. Faptul că elevii simțeau că este un eveniment european, am văzut plăcere în a-și promova meseria pentru care ei se pregăteau și către alți colegi mai mici. Felul în care transmitea acest elev de profesională, cu plăcere, faptul că ce face el este cel mai bine, că îi va folosi în viață ce se întâmplă în școala lui și că învățământul profesional nu este deloc o alternativă de plan doi, ca să mă exprim așa.Mai avem ceva de lucru în privința părinților. Nu întâmplător l-am cooptat în echipa noastră reprezentantul Comitetului Județean al Părinților – Dan Cernat, pentru că eu nu știu pe altcineva să reprezinte părinții la nivelul județului Constanța. Îl avem alături în Comitetul de dezvoltare a parteneriatului social. Poate că ne așteptam la mai mulți părinți care să fie informați de acest eveniment. Noi am transmis ce aveam de transmis, dar poate că ar trebui să meargă prin școli, să se întâlnească cu părinții, cu comitetele.Au fost, totuși, și părinți care ne-au vizitat târgurile și care erau conștienți cât de necesar este să concurăm toți la acest deziderat, pentru că societatea românească are nevoie de instalatori buni, de electricieni buni, mecanici auto buni”.Dar poate cea mai importantă concluzie a organizatorilor a fost aducerea consilierii profesionale încă din la clasa a VI-a „pentru că am constatat atitudinea elevilor de clasa a VII-a spre deosebire de cei de-a VIII-a, care deja au o opinie relativ formată și vin oarecum mai blazați la acest gen de acțiuni. 