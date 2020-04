Sfatul unui lider de partid pentru Ludovic Orban: 'Ferește-te de eticheta omul bancilor'

Premierul Ludovic Orban este sfătuit de Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist român, să găsească soluții pentru ca ratele românilor să fie înghețate până la sfârșitul anului și să se ferească de eticheta pe care o are, deja, Florin Cîțu, cea de ”omul băncilor”.

”Intrecerea populistă dintre partidele parlamentare, privind găsirea soluţiilor economice pentru ţară si români, generează un spectacol penibil, greu de acceptat, in aceasta perioada grea pentru toti cetatenii Romaniei.

Credem ca este clara diferenta intre inghetarea si suspendarea urmata de esalonarea ratelor catre banci ale romanilor si ne-am fi dorit ca guvernul actual sa gestioneze mai atent acest capitol, asa cum speram ca interesul romanilor sa fie reprezentat inclusiv in relatiile Statului cu furnizorii de servicii, pentru plata facturilor la utiliati. Astazi aflam ca PNL a atacat la CCR legea PSD de amânare a ratelor la bănci. Pe noi, nu conflictul dintre liberali si sociali-democrati ne intereseaza, ci masurile concrete care trebuiesc luate pentru romani. Daca bancile au fost cuprinse cumva sub aripa guvernamentala iar IMMurile protejate prin diferite masuri, constam ca omul de rand va duce tot greul in perioada urmatoare dar si dupa incheierea starii de urgenta.

PER solicita Guvernului liberal sa gaseasca solutii pentru ca ratele romanilor sa fie inghetate pana in decembrie. Suntem impotriva platii dobanzii pe perioada inghetarii creditului. Daca Florin Citu este perceput ca un reprezentant al bancilor in Guvernul Romaniei, speram, totusi, ca Prim- Ministrul Ludovic Orban sa fie rational, sa actioneze pentru romani si sa se fereasca de eticheta "omul bancilor", pe viitor.”, e mesajul lui Dănuț Pop, președintele PER.