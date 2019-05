Sfaturi de la cel mai bogat roman - Nu merita sa muncești ca un rob toata viața

Ion Țiriac spune, pentru gsp.ro, ce ar schimba în existența sa dacă ar putea s-o ia de la capăt: să găsească mai mult timp pentru sine și pentru familie.

”- Ce v-ați fi dorit să faceți și nu ați reușit până la 80 de ani?

- Întrebarea e filosofică, normală. M-am gândit la asta. De fapt, am visat în urmă cu câteva zile. Dacă ar fi să mă întorc în timp, două lucruri aș schimba. Unu: să-mi fac mai mult timp pentru mine. Și doi: să am mai mult timp pentru familie. Ce a spus Steve Jobs în ziua dinaintea morții am zis eu acum vreo 25 de ani. I-am transmis și fiului meu, Ion Ion, să nu cumva să termine ca mine! Nu merită! Nu ai de ce! Poate e nedrept și imoral să discut asta din poziția mea, cel puțin economic. Oi fi avut mai mult noroc, oi fi muncit mai mult decât alții, s-a spus că am fost un pic mai deștept. E greu însă, nu sunt Einstein. Ducându-mă înapoi, spun: ferească Dumnezeu ca nepoții și copiii noștri să mai trăiască războiul pe care l-am trăit eu! Și adaug că trebuie să-ți faci pașii altcumva. S-o faci de așa natură încât să ai timp pentru tine, pentru familie, nu doar să muncești ca un rob.

Citește și: Cum se schimbă jocurile la CCR, odată cu noile numiri: se înclină serios balanța de putere

- Mai aveți în plan acea Universitate de sport, IT și business în Otopeni?

- Eu am pus 100 de milioane de euro. Bruxelles-ul îmi dădea marea majoritate de la ei, nu din fondurile românești. Mi s-a spus că nu se poate, nu știu ce, nu știu cum. Le-am zis că suntem parteneri cu italienii, cu americanii, eram dispus să mai contribui cu un plus de 50 de hectare de teren, dar, din păcate, a rămas „nu”. Dacă nu trece trenul pentru Euro 2020 peste patinoar, astfel încât să fiu nevoit să-l demontez, atunci fac totul de la mine. Uit de parteneriat public-privat, uit de Bruxelles!

- Cum ar arăta planul ideal?

- Lângă patinoar fac piscină olimpică, în continuare sala de gimnastică, tot acolo Academia de tenis, cu 25 de terenuri și hotel pentru sportivi. Vor mai fi un stadion și o sală de 3.500 de locuri. Aș vrea să mutăm acolo și Academia Națională de Educație Fizică și Sport. Dar nu e același lucru. Acea Universitate de IT și business putea să aibă 2.000 de studenți. Prima noastră universitate, cea de la Cluj, e pe locul 930 în Europa. Mă gândeam că ne trebuie una în primele zece. Asta voiam să fac. Iar cei de la Bruxelles spuneau: „Mamă, ce bine! Măcar să faci jumătate din ea. Uite banii!”. Proiectul îl are toată lumea de ani de zile, cu desene făcute, cu tot. Am cheltuit milioane și e mare păcat că există doar răspunsuri negative.”, e interviul dat de Țiriac.