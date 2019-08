Sfaturi pentru FESTIVAL. Ce trebuie sa stii pentru a avea o experienta de neuitat

Festival 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Principalul punct de atractie al verii...evenimente de acest tip fac deliciul consumatorului de muzica si cum din ce in ce mai multi romani aleg sa-si petreaca vara la un festival european sau local, ne-am gandit ca ar fi cazul sa punem la punct si un mic ghid al consumatorului. 10. Protectie solara- Daca vorbim despre scenariul in care ne trezim cu festival direct pe asfalt atunci o crema este obligatorie. Recomandata in special celor care nu vor sa se prajeasca de la prima si pana la ultima formatie. De obicei nu ne dam seama la ce risc ne expunem in astfel de situatii, o protectie solara ne poate salva de la numeroase situatii neplacute. 9. Fara mici si gratar- Da, mananca usor. Fara gratar, fara fast- ...