Sfaturi si informatii extrem de utile pentru proprietarii animalelor de companie, dar si pentru fermieri, in Platoul BZI LIVE - GALERIE FOTO, VIDEO

Gheorghe Solcan BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); •Marti, 9 iulie 2019, in Platoul BZI LIVE a fost programata programata cea de-a 441-a editie - dialog pe zona educationala, culturala, artistica, muzicala, religioasa, istorica respectiv a ideilor si mentalitatilor! Aceasta emisiune de maxima utilitate si importanta pentru toti iubitorii animalelor de companie respectiv al celor domestice. In platoul BZI LIVE a fost prezent prof. univ. dr. Gheorghe Solcan din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad - USAMV Iasi, unul dintre cei mai importanti si valorosi medici veterinari din Romania. In cadrul emisiunii, reputatul universitar a oferit sfaturi extrem de interesante si de utile pentru toti c ...