Sfaturile de aur primite de Simona Halep, in timpul finalei din Dubai, de la antrenorul ei: 'Go for it! Hai! Incepe sa simta si ea'

Simona Halep a câștigat DRAMATIC finala turneului din Dubai și s-a declarat epuizată total după partidă („Sunt aproape moartă fizic!”). Halep a trecut prin momente dificile, s-a enervat după mai multe greșeli făcute și a cerut ajutor. A pierdut primul set cu 6-3 și părea nu avea soluții în fața jucătoarei din Kazakhstan, moment în care a cerut să aibă o discuție cu antrenorul ei. Vizibil nervoasă că nu joacă ce și-a propus, Simona Halep nu și-a ascuns nemulțumirea. Artemon Apostu Efremov a încercat să o calmeze și i-a spus să fie mai agresivă, relatează prosport.ro:

„Te ridici”, a început antrenorul. „Fixează, n-am ştiut că fixează, dă tare”, a zis Halep.

„Tu stai bine acolo. Problema e că, după ce te retragi, rămâi pe spate. Dacă dă mai lent, ai timp să vezi mingea şi să faci un pas spre ea, să te duci spre ea. Dă tare joci, blochezi şi tot înainte! În momentul în care te ridici, nu mai ai toată lovitura, ai 70 la sută şi nu ai control pe ea. Jos pe picioare, împinge, blochezi! Ţi-a dat mai lent? E diferență de 30 de kilometri între serviciul tare și ăla lent şi ai timp să-l vezi. 2. Când eşti în teren şi îţi dă mai moale, ea trebuie să simtă că dă mai moale.

Asta însemnă că nu te grăbeşti, nu te pripeşti, te duci lângă minge şi loveşti cu intensitate şi deschizi. Că dacă nu deschizi, îi dai în rachetă şi ea după aia o dă tare pe următoarea. Da? Acolo e. La fel, dacă îţi vine în faţă, e mare, nu merge să dai moale. De acum ţi le iei. Ştii ce nu merge, o să faci acum. Vine în faţă, dai prin ea, dai solid, cu riscul de a greşi. Nu ai greşit mingi în care ai fost în postura de a face punct. Nu. Go for it! Hai! Începe să simtă şi ea. Retururile încep să vină, te acomodezi. Şi fii mai liniștită. Simo, fiecare punct îl munceşti. Dacă dă bine, dă bine, dar ce dai tu, fă-le tu! Hai!”, i-a transmis antrenorul Artemon Apostu Efremov.

În setul al doilea, fiind condusă la game-uri, Simona Halep a cerut din nou intervenția antrenorului, ea fiind vizibil nervoasă.

„Ea dă foarte bine când lovesc mingea, d-asta am pierdut și primul set. Degeaba îmi tot îmi repeți să lovesc mingea. E aiurea”, a spus Simona Halep.

„Fii atentă! Tu prin a lovi înțelegi că trebuie să fie plată mingea? Nu ți-am spus niciodată asta. Tocmai, când mingea ta aia, de care zici, rotundă și departe de ea, nu are viteza necesară, ea ajunge bine și dă ea tare. Și atunci începi să alergi și nu mai ai timp să faci chesta asta. Da? Hai, returul e bine. În tot setul ăsta ai greșit un singur retur”, i-a zis antrenorul.

„Nu pot să dau în teren dacă îmi face punct”, a răspuns Simona, dar antrenorul i-a replicat imediat: „Asta e. Deocamdată, începi cu primul pas. Dai returul, vezi ce poți să faci. Faptul că vine mingea tot timpul înapoi la ea, o stresează și pe ea. Stai acolo. Luptă-te pentru fiecare milimetru”.

„Trebuie să mă lupt și deștept puțin”, a precizat Simona.

Antrenorul a încheiat discuția cu alte câteva încurajări: „Hai! Variat, capul sus, let’s go, pumnul sus, să te vadă hotărâtă! Iar dacă dă mai moale și poți să faci pasul în teren, fă-o”.