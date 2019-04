Sfaturile Parintelui Arsenie Boca pentru o casatorie fericita. Cand trebuie „femeia sa se teama de barbat”

arsenie boca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintele Arsenie Boca scrie in cartea „Ridicarea casatoriei la inaltimea de taina”, ca „nunta este chip al unirii sufletului cu Dumnezeu”. Duhovnicul ofera tinerilor o serie de sfaturi si recomandari pentru viata in cuplu. De aceea, parintele Arsenie Boca scrie ca „viata curata” a casatoriei presupune: Rodirea de copii – „tot ce-i in afara de rostul acesta, in privinta trupeasca, este desfranare si pacat Sotul poate face sex cu sotia doar in zilele din afara postului si doar daca amandoi sunt „invoiti la rostul rodirii de copii” Perioadele interzise pentru sex intre soti: cele patru posturi mari de peste an; zilele de miercuri si vineri din ...