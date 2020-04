Sfaturile unui nutriționist despre cea mai eficienta alimentație pentru creșterea imunitații in vremea pademiei de coronavirus

Un medic nutriționist face o serie de recomandări privind cea mai eficientă alimentație pentru o imunitate ridicată în vreme de pandemie de coronavirus. Medicul nutriționist Nicolae Panduru a vorbit pentru zf.ro despre ce trebuie să consumăm zilnic – proteine, acizi graşi Omega-3, vitamine şi minerale. El nu recomandă un număr fix de mese pe zi, […] The post Sfaturile unui nutriționist despre cea mai eficientă alimentație pentru creșterea imunității în vremea pademiei de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.