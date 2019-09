SFIDARE fara margini: președintele CJ Bihor se recomanda drept autoritate din Ungaria

Președintele Consiliului Județean Bihor, Pasztor Sandor, este acuzat că s-a recomandat într-un safari la care a participat în Africa de Sud ca fiind din Ungaria. Situația alimentează suspiciunile că Pasztor ar favoriza aeroportul din Debrecen (Ungaria) în detrimentul celui din Oradea.

Flaviu Bunoiu, membru USR Bihor, cel care a descoperit fotografia din safari a lui Pasztor Sandor, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că acesta îndeplinește o funcție de reprezentare a cetățenilor din județul Bihor, din România, fiind președintele CJ Bihor, nu al unui județ din Ungaria.

„Am descoperit întâmplător pe site-ul unei agenții care organizează safari în Africa de Sud o fotografie cu președintele CJ Bihor lângă o antilopă împușcată și textul . Mi s-a părut relevantă poza în contextul declarațiilor fostului director al Aeroportului Oradea, Gheorghe Pasc, care afirma că există un interes al CJ Bihor, în speță a lui Pasztor Sandor, de a favoriza Aeroportul Debrecen în detrimentul celui din Oradea. Acesta spunea că Pasztor Sandor i-a interzis să poarte discuții cu companii aeriene cu scopul vădit de a împiedica dezvoltarea aeroportului orădean în favoarea celui din Ungaria. Dl. Pasztor îndeplinește o funcție de reprezentare a cetățenilor din județul Bihor, din România, este președintele CJ Bihor, nu al unui județ din Ungaria. Mi se pare o gafă a d-lui Pasztor, dar e relevant în contextul legat de situația Aeroportului Oradea”, a spus Bunoiu.

Potrivit acestuia, recomandarea lui Pasztor ca fiind din Ungaria nu ajută și nu contribuie la o bună înțelegere între români și maghiari, ci, din contră, face mult rău.

Întrebat, vineri, într-o conferință de presă, cum comentează acuzațiile lui Flavius Bunoiu legate de safari-ul din Africa de Sud și dacă se consideră reprezentant al județului Bihor sau al unui județ din Ungaria, Pasztor Sandor a răspuns că lucrurile sunt simple.

„Am fost anul trecut 7 zile în Africa de Sud, acolo trebuie viză cu pașaport românesc, este o procedură anevoioasă. Am și pașaport maghiar, de Ungaria, și fără viză am călătorit în Africa de Sud. Acolo ei te asimilează cu Ungaria, nu scrie pe pașaport că ești maghiar din România, scrie Hungary pe pașaport, asta s-a întâmplat, asta este marea conspirație. Sunt cetățean al Oradiei, aici m-am născut, sunt ferm convins că nu trebuie să plec. Am și pașaport românesc pe care îl folosesc, dar unde există posibilitatea de a nu sta la București pentru viză folosesc pașaport maghiar”, a explicat șeful CJ Bihor.

În ceea ce privește suspiciunile că ar favoriza Aeroportul Debrecin în detrimentului celui din Oradea, Pasztor Sandor a spus că a fost împreună cu fostul director al Aeroportului Oradea, Gheorghe Pasc, la multe negocieri cu companii aeriene și că nu i-a interzis nimic legat de discuții cu acestea.

„Nu pot decât să zâmbesc față de aceste suspiciuni. Aducem milioane de euro pentru un nou terminal al Aeroportului Oradea, facem promovare pentru Oradea în țări străine și cheltuim bani. Credeți că sabotez Aeroportul Oradea?”, a întrebat șeful CJ Bihor.